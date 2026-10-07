Elle Black, o studentă de 18 ani din Cardiff (Țara Galilor/ Marea Britanie), a crezut că are mahmureală, dar simptomele ascundeau un sepsis mortal, relatează Daily Mail. Medicii au avertizat că întârzierea tratamentului i-ar fi putut fi fatală.

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O petrecere obișnuită s-a transformat aproape într-o tragedie pentru Elle Black, o tânără britanică în vârstă de 18 ani, care a confundat simptomele inițiale ale unei septicemii cu efectele consumului de alcool.

Greață, frisoane, dureri de cap, apoi n-a mai putut să se ridice din pat

După o seară de distracție, Elle s-a trezit dimineața următoare simțindu-se rău: greață, frisoane, dureri de cap și o stare generală de slăbiciune.

„Aveam deja dureri în gât, mărturisește tânăra. Am crezut că e doar o răceală sau mahmureală. Am luat un calmant și m-am culcat din nou”.

Pe măsură ce ziua avansa, starea sa s-a înrăutățit. Febra a crescut, bătăile inimii i s-au accelerat, iar amețelile au devenit atât de puternice încât nu mai putea să se deplaseze singură.

Am realizat repede că mă simțeam mult mai rău decât ar fi trebuit. Aveam o durere de cap tipică și greață, dar mă simțeam extrem de epuizată și abia puteam să merg. Îmi era foarte frig și tremuram.

Internetul „i-a zis” că are laringită

Precum mulți tineri care trăiesc departe de casă, Elle a apelat la internet pentru a găsi un răspuns.

Introducând simptomele într-un motor de căutare și utilizând un instrument de inteligență artificială, a primit un diagnostic liniștitor: laringită.

Crezând că este vorba despre o infecție ușoară, care va trece de la sine, Elle a mers la micul dejun cu părinții ei.

Aceștia, observând cât de gravă era starea sa, au insistat să consulte de urgență un medic.

Nu mai putea vorbi

Un doctor online a confirmat diagnosticul inițial de laringită, însă sănătatea Ellei s-a deteriorat rapid. Până duminică seara, nu mai putea vorbi și vomita constant.

Luni dimineață, s-a trezit în camera sa de cămin, tremurând din cauza febrei și cu dureri insuportabile.

„Am sunat-o pe mama la serviciu, descriindu-i cât de rău mă simt, mai ales durerea insuportabilă din picioare. Mi-a spus să merg imediat la spital”, își amintește tânăra.

La spital, medicii au diagnosticat-o rapid cu septicemie, o reacție severă a sistemului imunitar la o infecție, care poate duce rapid la insuficiență multiplă de organe.

Potrivit acestora, fiecare oră era crucială: „Mi-au spus că, dacă aș fi întârziat tratamentul cu 12 ore, aș fi putut muri. E înfricoșător”.

Cum să recunoști semnele septicemiei

Experții avertizează că simptomele timpurii ale septicemiei pot fi ușor confundate cu mahmureala sau o răceală obișnuită.

Totuși, există câteva semnale de alarmă care indică necesitatea unei intervenții medicale imediate:

- Confuzie mentală, halucinații sau vorbire incoerentă;

- Frisoane severe și febră foarte ridicată;

- Dificultăți de respirație sau puls accelerat;

- Schimbări de culoare a pielii: paloare extremă sau cianoză;

- Lipsa urinării timp de 12 ore sau mai mult.

Este esențial să recunoașteți ce înseamnă normal pentru organismul vostru. Instrumentele online furnizează răspunsuri bazate pe simptomele introduse, dar nu pot înlocui opinia unui specialist.