Terapia cu mâinile pe stomac și Gaviscon

Metoda folosită de cei doi, un bărbat și o femeie în jur de 60 de ani, era una cu totul absurdă. Aceștia o rugau pe victimă să-și pună mâinile pe stomac și să ia o doză de Gaviscon, un medicament obișnuit pentru reflux gastric.

Bărbatul, care s-a prezentat drept un vindecător capabil să alunge „deochiul”, a contactat-o telefonic pe femeie și ulterior a început să o viziteze acasă pentru a efectua așa-zisele ritualuri de purificare.

Inițial, cei doi „vindecători” cereau sume mici, între 20 și 30 de euro, însă ulterior au majorat treptat pretențiile financiare, solicitând 500 de euro pentru o „ședință” și, în cele din urmă, 3.500 de euro. În timpul interogatoriului, cuplul a susținut că doar încerca să o ajute pe bătrână, însă această versiune a fost contrazisă de mesajele găsite pe WhatsApp. În conversațiile cu bărbatul, femeia de 88 de ani apărea într-o stare evidentă de supunere, mulțumindu-i frecvent și cerându-și scuze.

Cei doi au fost arestați pe 14 august

Carabinierii au descoperit în casa victimei un bilet pe care era scris: „alungă pe Tiziana”. Autoritățile investighează acum cine este această persoană, suspectând că ar putea fi cea care i-a pus pe cei doi în legătură cu femeia.

Cuplul a fost arestat pe 14 august. În același timp, fiul celor doi, un tânăr de 19 ani, a fost denunțat în stare de libertate. Judecătorii au dispus ca cei doi soți să fie plasați sub control judiciar, fiind obligați să se prezinte periodic la poliție, conform informațiilor publicate de Il Mesaggero.

În București, două vrăjitoare i-au spus unei femei că se va „împreuna” cu cel pe care îl iubește și să le dea 30.000 de euro, iar femeia le-a dat.

Într-un alt caz, trei femei care promiteau că rezolvă probleme personale prin „magie” au fost reținute de polițiști, după ce au încasat aproximativ 10.000 de euro de la o femeie și nu au făcut nimic din ce au promis.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE