Papa Leon al XIV-lea face apel la încetarea atacurilor asupra navelor care transportă cereale prin Marea Neagră, întrucât acestea afectează oameni din „cele mai sărace țări”.

„Războiul din Ucraina chinuită continuă să provoace suferințe departe de granițele sale, în special în cele mai sărace țări, unde atât de mulți oameni depind de importurile de cereale”, semnalează suveranul pontif într-un mesaj publicat duminică pe contul său de X.

„Adresez un apel din inimă părților implicate în conflict să permită transportul în siguranță al cerealelor prin Marea Neagră. Pâinea zilnică a milioane de oameni nu poate fi ținută ostatică de război”, transmite liderul Bisericii Catolice.

Rusia s-a lansat într-o campanie de atacuri asupra navelor implicate în comerțul cu Ucraina. Nave încărcate cu cereale au fost lovite săptămâna trecută inclusiv în zonele economice excluse ale României și Bulgariei.

În ceea ce privește navele atacate în zona economică exclusivă a Bulgariei, fostul locțiitor al Forțelor Navale, contraamiralul de flotilă (r) Constantin Ciorobea, consideră într-un interviu acordat pentru Libertatea că atacul respectiv reprezintă „o extindere a acțiunilor Federației Ruse în spațiul Mării Negre cu scopul de a-și îndeplini obiectivul pentru acest an, respectiv de a bloca tot comerțul Ucrainei”.

„Din păcate, dreptul maritim nu interzice beligeranților să se atace în apele internaționale”, afirmă Ciorobea.

Acesta mai spune că, în acest moment, portul ucrainean Odesa este aproape blocat și niciun proprietar de nave nu-și mai asumă riscul de a încărca marfă în cel mai mare port din țara vecină.

Navigatorilor le rămâne varianta încărcării în porturile dunărene ale Ucrainei, însă și acestea sunt bombardate permanent.

În aceste condiții, explică fostul locțiitor al Forțelor Navale, România devine singura țară prin care Ucraina își poate exporta mărfurile în siguranță.