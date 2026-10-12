O nouă provocare pentru fanii F1: pot câștiga un apel video cu Lando Norris sau Oscar Piastri

O conversație cu un pilot de Formula 1 este, pentru mulți fani ai acestui sport, o experiență rară. Acum, aceasta poate deveni realitate pentru trei dintre participanții la quiz-ul BT x McLaren.

Până pe 31 octombrie, fanii echipei McLaren Mastercard Formula 1 își pot testa cunoștințele într-un quiz cu două părți: 5 întrebări grilă și 2 întrebări deschise. Vor fi trei premii principale care constau în șansa de a participa la un apel video exclusiv cu unul dintre piloții McLaren, Lando Norris sau Oscar Piastri.

Există însă o condiție pentru premiul principal: câștigătorul trebuie să dețină un card McLaren F1 Team Mastercard emis de Banca Transilvania, în versiunea Standard sau Gold.

Doi dintre cei care nu vor câștiga premiul principal pot primi un kit cu merch oficial McLaren.

Quiz-ul face parte din parteneriatul BT cu echipa McLaren Mastercard Formula 1, început anul trecut și continuat în acest an.

Pe parcursul anului, clienții BT au avut acces la mai multe experiențe dedicate fanilor echipei, de la merch oficial și locuri în Team Priceless, până la posibilitatea de a participa la curse și de a vizita McLaren Technology Centre.

Posesorii cardurilor McLaren F1 Team Mastercard emise de BT au avut, de asemenea, parte de cashback în weekend-urile de curse.