„Ținând cont de ultimele informații, care le-au primit colegii mei din Grecia de la autoritățile elene, vreau să comunic faptul că procesul de extrădare va avea loc pe data de 25 septembrie”, a declarat avocatul Lucian Rogac, citat de agora.md.

Contactat de sursa citată, MAI din Republica Moldova a transmis că oligarhul fugar va fi adus în țară pe cale aeriană. Potrivit programului curselor, singurul zbor între Atena și Chișinău pentru joi aterizează la 9:30. Totuși, nu este clar dacă oligahul va fi adus cu o cursă de pasageri sau privată.

Moldpres scrie că, potrivit procedurilor, Vladimir Plahotniuc urmează a fi condus la Penitenciarul numărul 13.

Vladimir Plahotniuc a fugit din Republica Moldova în iunie 2019, atunci când partidul său a pierdut puterea. Câteva luni mai târziu pe numele lui a fost emis un mandat de arestare pentru spălare de bani, în legătură cu rolul său în „Frauda Bancară” din perioada 2013-2015, atunci când din Republica Moldova au fost scoși peste un miliard de dolari. În cele din urmă, oligarhul a fost arestat pe 22 iulie pe aeroportul din Atena.

Autoritățile elene au aprobat inițial extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, dar au suspendat procedura. Reuters scrie că motivul ar fi fost o anchetă deschisă în România din cauza identităților false folosite de oligarh.

Recomandări Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata

Vladimir Plahotniuc avea în posesie, la momentul reținerii în Grecia, peste 20 de documente de identitate, majoritatea false. Conform datelor prezentate de Poliție, Plahotniuc avea 21 de documente de identitate provenind din: Vanuatu (numele Fereyduon Shaheen Yako Al Shaheen), România (Mihai Antohe), Ucraina (Mîhailo Taușanji), Republica Moldova (Vladimir Plahotniuc), Irak (Fereyduon Shaheen Yako Al Shaheen), Federația Rusă (Stanislav Kirsanov) și Bulgaria (Mihail Taușanov).

Extrădarea sa ar urma să aibă loc cu trei zile înainte de alegerile parlamentare, un scrutin în care oligarhul mizează pe unele pârghii, printre care Mișcarea Respect Moldova, fondată de Eugeniu Nichiforciuc.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE