Ouă din Ucraina, retrase de la vânzare din cauza salmonelei. Tulpina a îmbolnăvit zeci de persoane în Marea Britanie

Autoritățile sanitare din Regatul Unit au ordonat retragerea imediată de la vânzare și din circuitul de alimentație publică a unui lot masiv de ouă importate din Ucraina, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella Enteritidis. Testele genetice efectuate de experți au stabilit o legătură directă între tulpina identificată în aceste produse și cel puțin 36 de cazuri de infecție înregistrate pe parcursul acestui an în Anglia, relatează site-ul Blic, parte a grupului Ringier.

Măsura vine pe fondul unei alerte sanitare majore în Marea Britanie, unde un focar extins de salmoneloză a îmbolnăvit deja peste 650 de persoane, a dus la spitalizarea a 99 de pacienți și a provocat două decese.

O nouă pistă de infecție descoperită de anchetatorii sanitari

Deși investigația inițială privind focarul național viza deja ouăle de import servite în restaurante, cafenele și rețele de fast-food, analizele de laborator au scos la iveală o situație mai complexă.

Tulpina bacteriană izolată din ouăle provenite din Ucraina nu coincide cu cele trei tulpini principale responsabile pentru cele 650 de îmbolnăviri din focarul național.

Această diferență genetică le-a indicat epidemiologilor că au descoperit, în mod neașteptat, un al doilea lanț paralel de contaminare, derulat independent de focarul principal.

Cele 36 de cazuri confirmate prin secvențiere genetică arată că produsele din Ucraina au generat propriul val de îmbolnăviri pe piața britanică.

Ce produse sunt vizate și ce instrucțiuni au primit restaurantele

Agenția pentru Standarde Alimentare din Marea Britanie (FSA) a emis o alertă națională de retragere pentru toate ouăle furnizate de producătorul ucrainean Yasensvit Ltd, marcate cu codul de identificare 3UA1012066.

Decizia se aplică tuturor dimensiunilor de ouă și tuturor termenelor de valabilitate, atât timp cât poartă codul menționat pe coajă.

Efectivele din acest lot au fost distribuite cu precădere către sectorul HoReCa – restaurante, firme de catering, cafenele și unități de alimentație rapidă –, deși cantități reduse ar fi putut ajunge și pe rafturile unor magazine alimentare de cartier.

Marile lanțuri de supermarketuri din Regat nu au comercializat aceste produse.

FSA le-a solicitat tuturor operatorilor economici să oprească imediat utilizarea ouălor marcate cu acest cod și să distrugă stocurile existente.

De asemenea, instituția avertizează că, în cazul în care produsele au fost reambalate, informațiile de pe cartonul exterior ar putea să difere de ștampila originală de pe coajă, motiv pentru care verificarea codului de pe ou rămâne esențială.

Reacția oficială a autorităților și riscurile pentru sănătatea publică

Jacqueline McCormick, șefa departamentului de urgențe din cadrul FSA, a declarat că intervenția a fost una promptă pentru a preveni extinderea îmbolnăvirilor.

Oficialul britanic a precizat că ouăle produse local pe teritoriul Regatului Unit nu sunt afectate de această măsură și pot fi consumate în siguranță.

La rândul său, Hannah Charles, epidemiolog principal în cadrul Agenției pentru Siguranța Sănătății din Marea Britanie (UKHSA), a subliniat că datele epidemiologice și testele de laborator au confirmat fără echivoc prezența patogenului în lotul importat.

Infectarea cu Salmonella Enteritidis se manifestă prin simptome digestive precum diaree, dureri abdominale severe, febră și stări de vomă. În cazurile grave, bacteria poate trece în fluxul sanguin și poate provoca sepsis, o complicație ce pune viața în pericol.