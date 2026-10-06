În 1999, Ovidiu Farcaș, un sibian din Dârlos, și-a săpat un lac în propria curte pentru că îi plăcea pescuitul. Nu avea un plan de afaceri și nici nu-și imagina că, aproape trei decenii mai târziu, străinii îi vor trece poarta ca să mănânce pește crescut chiar de el, pâine coaptă în gospodărie și să doarmă în căsuțe construite lângă apă. Astăzi, la 52 de ani, Ovidiu conduce locul împreună cu soția și cei doi fii, scrie Ora de Sibiu.

Fiul lui nu credea la început în idee. Acum muncește alături de tatăl său

Totul a început dintr-o pasiune pe care o avea încă din copilărie. În 1999 și-a făcut lacul, iar aproximativ 15 ani mai târziu a vrut să vadă dacă poate crește și păstrăv în zonă. Prima încercare a eșuat. Ovidiu nu a renunțat, iar în cele din urmă a reușit. Astăzi crește somn și păstrăv somonat, iar unele exemplare ajung la 2,5-3 kilograme după aproximativ trei ani, scrie Ora de Mediaș

Ani la rând, lacul a fost în principal locul familiei și al prietenilor. Ideea deschiderii unui punct gastronomic local a prins contur după ce Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, a ajuns în gospodărie și i-a sugerat lui Ovidiu să pună în valoare ceea ce avea deja: peștele crescut acasă, rețetele familiei și locul de lângă apă.

Ovidiu avea practic toate ingredientele, dar nu se gândise până atunci să le transforme într-o experiență pentru turiști. Punctul gastronomic funcționează acum de aproximativ opt ani.

Peștele este scos din apă sub ochii turiștilor

Poate cel mai spectaculos lucru pentru cei care ajung la Punct Gastronomic Local Balta Ovi Dârlos este că drumul mâncării până în farfurie poate fi văzut aproape în întregime. Ovidiu scoate păstrăvul somonat din apă, iar apoi începe pregătirea mesei. Una dintre specialități este păstrăvul trecut prin făină de mălai și servit cu mămăligă și mujdei. Peștele nu este însă singurul lucru făcut în gospodărie.

Familia coace pâine și pregătește salam și cârnați după rețete moștenite de la părinți. Fiul lui Ovidiu, Paul, recunoaște că inițial nu a fost foarte convins de ideea transformării locului într-o afacere. Între timp, s-a implicat și el și lucrează alături de tatăl său la prepararea mezelurilor.

Două căsuțe au apărut lângă lac

Pe măsură ce au început să vină oameni, familia a ridicat și două căsuțe din lemn lângă apă. O căsuță pentru patru persoane costă 350 de lei, iar o masă consistentă, în care peștele este vedeta, ajunge la cel mult 80 de lei de persoană, potrivit publicației Ora de Mediaș.

Oaspeții nu trebuie neapărat să își organizeze vizita cu mult timp înainte. Pot suna pentru rezervare chiar și în aceeași zi. Locul primește și grupuri pentru zile de naștere, petreceri mai mici sau team-buildinguri.

„Liniște, în primul rând”

Iar oamenii care ajung acolo nu vorbesc doar despre mâncare. O turistă a lăudat combinația simplă de păstrăv somonat, mămăligă și mujdei, iar un alt vizitator spune că locul are ceva ce nu găsește în multe alte puncte gastronomice din Transilvania: liniște.