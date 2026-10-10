Pelerinajul religios de la Catedrala Mitropolitană din Iași atinge cote impresionante în acest weekend. Sâmbătă la prânz, peste 26.000 de credincioși stăteau la o coadă care depășea cinci kilometri lungime pentru a se închina la racla cu sfintele moaște ale Cuvioasei Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie. Timpul de așteptare a ajuns la aproape 15 ore, iar fluxul de credincioși continuă să crească de la o oră la alta.

De la debutul manifestării religioase, joi dimineață, când raclele au fost scoase în procesiune și așezate în baldachinul din curtea catedralei, aproape 60.000 de persoane au trecut deja pe la sfintele moaște ale Sfintei Parascheva.

Zona din apropierea lăcașului de cult este blocată de zeci de autocare sosite din toate colțurile țării. Dacă pe parcursul zilei de vineri la rând s-au aflat constant între 6.000 și 10.000 de oameni, numărul pelerinilor a crescut brusc în timpul nopții, potrivit News.ro.

Afluența masivă a impus intervenția echipajelor medicale. De la începutul pelerinajului, 271 de persoane au avut nevoie de îngrijiri de urgență la fața locului, iar 16 dintre ele au fost transportate la spital pentru investigații amănunțite.

Preoți, voluntari și efective sporite ale Jandarmeriei sunt mobilizați permanent pe traseul de deplasare pentru a oferi apă, îndrumare și asistență. Reprezentanții Jandarmeriei le recomandă tuturor participanților să dea dovadă de răbdare și să respecte indicațiile forțelor de ordine.