Un pensionar din București, în vârstă de 74 de ani, a găsit o sursă de venit pasiv care îi aduce aproximativ 1.000 de euro pe lună. Ion Ghenof închiriază marginea terenului către firme de curierat care au amplasat mai multe lockere, iar activitatea îi aduce un venit mult peste pensia de 1.500 de lei, relatează Startup Cafe.

La 74 de ani, Ion Ghenof a găsit o modalitate neașteptată de a obține un venit suplimentar. Pensionarul din București își închiriază o parte din terenul aflat în sectorul 2 unor firme de curierat care au amplasat aici lockere.

Povestea lui a fost relatată de StartupCafe, care a stat de vorbă cu pensionarul chiar lângă șirul de dulăpioare metalice instalate la marginea proprietății.

„Sunt 5 ani de când a venit Sameday. Au venit și au zis: Domn'e, uite, punem și noi un easybox aici, uite, dăm 100 de euro. Și după Sameday a venit Fan Courier, lângă ei. După Fan Curier a venit GLS, după GLS a venit Cargus și, mai de curând, a venit și DPD”, a povestit pensionarul.

Astfel, pe terenul lui Ion Ghenof au ajuns cinci mari companii de curierat. În fiecare zi, sute de oameni vin să-și ridice coletele, iar zona a devenit cunoscută printre vecini drept „strada cu lockere”.

Pentru pensionar, diferența față de pensia de 1.500 de lei este considerabilă.

„Per total, fac cam 1.000 de euro pe lună. Impozitul îl plătesc firmele, că se reține la sursă, nu am nici măcar bătaia asta de cap, cu ANAF-ul. (...). Cu pensioara mea, 1.500 de lei după 30 de ani de muncă, noroc cu astea (lockerele - n.r.)”, a adăugat Ion Ghenof.

Bărbatul spune că avantajul este că nu trebuie să administreze permanent proprietatea, așa cum s-ar întâmpla în cazul unui apartament închiriat.

„Lockerele stau pe marginea curții, ca un gard”, subliniază acesta.

Pensionarul spune că mai are spațiu disponibil pentru alte companii: „Mai am loc și pentru alte firme, e vizibilitate aici”.

Amplasamentul este unul dintre principalele avantaje. Terenul se află într-o zonă cu trafic și în apropierea mai multor blocuri, ceea ce înseamnă că lockerele sunt folosite intens.

„Firmele de curierat nu au avut cine știe ce pretenții, s-au orientat că este dever în zonă, că e trafic auto, că sunt 20 de blocuri cu câte 10 etaje de jur-împrejur…”.

Potrivit lui Ion Ghenof, pentru instalarea lockerelor sunt importante și condițiile tehnice: terenul trebuie să fie amenajat, să existe curent electric, iar proprietarul să aibă actele în regulă.

Sameday spune că un proprietar poate primi de la aproximativ 80 de euro pe lună pentru un easybox standard până la câteva sute de euro, în cazul echipamentelor foarte mari. Valoarea chiriei depinde de dimensiunea lockerului, suprafața ocupată, localizare și potențialul comercial al zonei.