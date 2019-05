Sirenele de avertizare aeriană i-au trimis pe israelienii din sudul țării spre adăposturi, noaptea trecută, în apropiere de Gaza, după ce sistemul de apărare anti-rachetă a interceptat mai multe rachete trase din Fâșia Gaza.

Poliția israeliană a declarat că una dintre rachetele lansate din Gaza a lovit o casă în orașul Ashkelon, omorând un bărbat.

Și palestinienii au fost trimiși la adăposturi, după ce rachete israeliene au atins mai multe clădiri din zona frontierei. Grupul militanților palestinieni ai Jihadului islamic a declarat că doi dintre oamenii săi au fost uciși într-un raid israelian, înaintea zorilor, relatează Reuters.

Sâmbătă, Hamas și militantii Jihadului islamic au lansat mai mult de 400 de rachete în satele și orașele israeliene, a spus Armata, iar Israelul a lovit înapoi cu bombardamente și atacuri aeriene asupra a aproximativ 200 de ținte din Gaza.

În urma raidurilor israeliene, au murit patru palestinieni, potrivit ultimului bilanţ, printre care şi un bebeluş şi mama lui însărcinată, ucişi în împrejurări nelămurite.

Cea mai recentă rundă de violență a început vineri, când un lunetist palestinian de Jihad islamic a tras în trupele israeliene, rănind doi soldați, potrivit armatei israeliene. Israelul a reacționat cu un atac aerian, ucigând doi militanți din grupul islamist Hamas, care controlează Gaza.

Alți doi palestinieni care protestau în apropierea frontierei au fost uciși de forțele israeliene în aceeași zi, au afirmat oficialii palestinieni.

Islamul Jihad a declarat, într-o declarație, că atacurile cu rachete au fost un răspuns la evenimentele de vineri și că Israelul a întârziat punerea în aplicare a înțelegerilor anterioare intermediare de la Cairo.

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, locotenent-colonelul Jonathan Conricus, a declarat sâmbătă că Israelul este pregătit să intensifice atacurile. El a adăugat că Jihadul islamic încearcă să destabilizeze granița și a învinuit oganizația Hamas pentru că a pierdut controlul asupra situației din zonă.

În tot acest timp, mediatorii egipteni și reprezentanții Organizației Națiunilor Unite (ONU) au încercat să calmeze spiritele și să aplaneze acest conflict. Escaladarea situației vine chiar înaintea lunii sfinte musulmane a Ramadanului și a sărbătorii Zilei Independenței din Israel.

Mai mult, Israelul urmează să găzduiască finalele concursului de melodii Eurovision în 2019, în mai puțin de două săptămâni, în Tel Aviv, spre care au fost lansate rachete cu rază lungă la mijlocul lunii martie. De altfel, Eurovision 2019 ar putea fi anulat, din cauza atacurilor cu rachete în Israel.

Peste 100 de artiști de renume chiar au cerut boicotarea Eurovision 2019, dacă Israelul nu își schimbă poziția față de Palestina.

Footage from last nights rocket barrage of a home damaged in Ashkelon that was hit by a rocket.

In less than 24 hours, 430+ Rockets have been fired from #Gaza into #Israel.#IsraelUnderFire pic.twitter.com/fp4bVCPBoS

— StandWithUs (@StandWithUs) May 5, 2019