Unde sunt cele mai mici pensii din România și în ce județ au primit pensionarii peste 600 de lei în plus

Aproape 900.000 de pensionari din România depind lunar de subvențiile statului pentru a atinge pragul pensiei minime garantate de 1.281 de lei, arată datele oficiale de la Casa de Pensii.

Fără aceste completări, veniturile multor vârstnici ar rămâne sub nivelul minim necesar pentru un trai decent, adică sub pensia minimă de 1.281 de lei.

Județele cu cele mai mici pensii din țară și câți bani în plus au primit românii

Situația pensionarilor cu pensii minime. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Conform legislației în vigoare, mai exact Legea nr. 360/2023, statul acoperă diferența dintre pensiile calculabile prin contributivitate și pragul minim garantat.

Aproximativ 885.745 de pensionari primesc lunar astfel de subvenții, cu sume ce variază între 443 și 635 de lei, în funcție de județ și istoricul contributiv al fiecăruia.

În județul Maramureș, de exemplu, subvenția medie atinge recordul național, cu 635 de lei lunar pentru 29.299 de pensionari.

Hunedoara și Cluj completează topul, cu suplimente medii de 603, respectiv 597 de lei. La polul opus se află județul Tulcea, unde media suplimentului este de doar 443 de lei.

Indemnizația socială pentru pensionari. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

În alte județe, situația este următoarea:

- Constanța: 27.420 de pensionari primesc, în medie, 491 de lei în plus

- Iași: 32.430 de pensionari primesc, în medie, 546 de lei în plus

- Ilfov: 13.770 de pensionari primesc, în medie, 502 de lei în plus

- Neamț: 26.574 de pensionari primesc, în medie, 529 de lei în plus

- Galați: 21.958 de pensionari beneficiază de un supliment mediu de 532 de lei

- Timiș: 23.016 pensionari primesc în medie 519 lei lunar

- București, sector 1: 5.086 de pensionari beneficiază de un supliment mediu de 540 de lei.

Creșterea pensiilor, întârziată până în 2027

Indexările pensiilor programate pentru 1 ianuarie 2025 și 1 ianuarie 2026, respectiv de 12% și 7%, nu au fost implementate.

Aceste majorări ar fi ajutat mai ales pensionarii care se află la limita pensiei minime să facă față scumpirilor și creșterii costului vieții.

Luca Niculescu, premierul propus de președintele Nicușor Dan, a declarat că indexarea pensiilor în 2027 este foarte probabilă, însă procentul de creștere va depinde de resursele disponibile la buget.

Până atunci, guvernul continuă să asigure completările necesare pentru atingerea pragului de 1.281 de lei.

De ce 900.000 de români au pensii sub 1.281 de lei

Veniturile reduse din pensii au la bază mai mulți factori structurali. Principala cauză este stagiul redus de cotizare: mulți pensionari au lucrat doar perioada minimă legală de cotizare, de 15–20 de ani.

De asemenea, salariile mici din sectoarele precum turism, industria textilă sau confecții au contribuit la punctaje mai mici pentru pensii.

Un alt aspect este lipsa muncii în condiții speciale sau deosebite, cum ar fi mineritul sau metalurgia, care ar fi crescut punctajul contributiv.