Libertatea: Care sunt principalele obiective ale vizitei dumneavoastră în România și care sunt domeniile de cooperare bilaterală pe care le vedeți cu cel mai mare potențial?

Pietro Lazzeri: Sunt încântat să revin în România. Mă aflu aici cu două obiective principale. primul este reuniunea anuală privind cooperarea în domeniul coeziunii europene, în cadrul căreia lucrăm cu România. Facem, așadar, o evaluarea a diferitelor programe și proiecte.

În al doilea rând, eu vin din partea Ministerului Economiei, iar în acest context analizăm și relațiile noastre economice și comerciale, precum și investițiile elvețiene în România.

– Cum evaluați stadiul actual al relațiilor economice dintre Elveția și România?

– Avem un parteneriat istoric în ceea ce privește relațiile comerciale între cele două state. Vorbim de schimburi comerciale bilaterale de 3,8 miliarde (n.r. – de euro), iar Elveția se află printre primii șapte investitori, cu investiții de aproape 4 miliarde de euro aici, în România.

Există un potențial mare în mai multe domenii: infrastructură, științele umane, inovare și digitalizare.

– Care sunt sectoarele economiei românești care atrag în prezent cel mai mare interes din partea investitorilor elvețieni?

– Cred că sectorul farmaceutic și medical este unul dintre acestea. Al doilea este infrastructura. Avem, de asemenea, formarea profesională, educația, inovarea, iar eu cred că există un potențial foarte mare și interesant în domeniul digitalizării. Nu vreau să uit nici sectorul agroalimentar.

– Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice (SECO) implementează patru programe majore în România, cu ocazia celei de-a doua „contribuții” elvețiene. Cum evaluați progresul realizat până în prezent și la ce beneficii ar trebui să se aștepte cetățenii și companiile din România în mod concret în următorii ani?

– Așa cum ați menționat, este vorba despre a doua contribuție. Prima a decurs foarte bine. Cea de-a doua a început în 2025, iar acum ne aflăm în faza de implementare. Majoritatea programelor avansează, dar trebuie să ne asigurăm că etapa de alocare a fondurilor și implementarea propriu-zisă capătă acum mai mult ritm.

Obiectivul principal este acela de a aduce beneficii cetățenilor români în mai multe domenii: sănătate, infrastructură, economie, locuri de muncă de calitate și mediu.

– Din punctul dumneavoastră de vedere, cum pot instituțiile politice românești, autoritățile locale și actorii din sectorul privat să valorifice la maximum oportunitățile create de cea de-a doua contribuție elvețiană și de programele SECO, pentru a putea atrage investiții, inovare și expertiză?

– Cred că, dacă ne uităm la diferitele programe, observăm că acestea reprezintă prioritățile decise bilateral. Ele răspund nevoilor cetățenilor români, iar instituțiile de la nivel central, dar și cele de la nivel local, sunt cele care implementează aceste programe împreună cu partenerii noștri.

Obiectivul principal este acela de a transforma cu adevărat viața românilor și de a consolida prosperitatea, stabilitatea și dezvoltarea economică.

– Ce oportunități vedeți pentru extinderea fluxurilor comerciale și investiționale între Elveția și România în următorii cinci ani?

– Cred că această contribuție pentru coeziune reprezintă o bază foarte bună pentru dezvoltarea anumitor domenii. De exemplu, dacă mă gândesc la investiții, mă gândesc la sectorul bancar, la sectorul asigurărilor, dar și la faptul că avem companii elvețiene mari aici. Mi-aș dori să promovăm și mai mult IMM-urile: întreprinderile mici și mijlocii. De ce? Pentru că acestea sunt cele care inovează cu adevărat, sunt curajoase și sunt foarte prezente în diferite sectoare?

– În ce domenii sunt mai precis întreprinderile mici și mijlocii?

– Avem un mediu foarte dinamic în Elveția. Aș spune că primul sector este digitalizarea, al doilea este tehnologia, apoi inovarea, sectorul agroalimentar și infrastructura.

– Așadar, sunt domenii strategice pe care le vedeți aici pentru IMM-uri?

– Da. Cred că este foarte important ca cele două țări să identifice împreună sectoarele prioritare. Am menționat deja unul: digitalizarea. Inteligența artificială, desigur. Apoi infrastructura este un alt domeniu, desigur. Sectorul agroalimentar este al treilea. Și, de ce nu, și sectorul energetic, unde România are foarte multe de oferit.

– Având în vedere contextul politic actual din România, cât de importantă este continuitatea dialogului instituțional dintre România și Elveția, mai ales în momentul în care persoane cu experiență diplomatică directă în această relație sunt implicate în consilierea fostului prim-ministru? și Mă refer aici la domnul Mazuru (n.r. – Bogdan Mazuru, fost ambasador al României în Elveția).

– Avem relații pe termen lung, bazate pe încredere, prietenie, comerț și interese economice. Aparținem aceleiași mari familii europene, iar răspunsul meu este că din perspectiva Guvernului elvețian facem tot posibilul să privim spre viitor și, în ciuda unor evoluții politice interne, să rămânem pozitivi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE