Venituri fără precedent pentru un președinte american în funcție

Niciun președinte american din perioada modernă nu a raportat câștiguri financiare în timpul mandatului comparabile cu cele declarate de Donald Trump. Potrivit celor mai recente declarații financiare, veniturile sale din ultimul an au depășit 2,2 miliarde de dolari, în principal datorită deținerilor și afacerilor din domeniul criptomonedelor, scrie The Washington Post.

În primul mandat, situația era diferită. În declarația financiară aferentă anului 2019, Trump a raportat venituri de cel puțin 440 de milioane de dolari, provenite în principal din afacerile sale imobiliare. În 2024, înainte de revenirea la Casa Albă, acesta declarase venituri de peste 600 de milioane de dolari.

Creșterea veniturilor contrazice afirmațiile repetate ale unor oficiali ai administrației, potrivit cărora mandatul prezidențial i-ar fi afectat situația financiară.

„Acesta este un președinte care, de fapt, a pierdut bani pentru că este președintele Statelor Unite”, declara anul trecut purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. La rândul său, Donald Trump a susținut miercuri că veniturile sale au crescut pe fondul evoluției favorabile a piețelor financiare. „Știți de ce profit? Pentru că piața bursieră este în creștere”, le-a spus Trump jurnaliștilor înainte de a urca la bordul aeronavei Air Force One, adăugând că americanii ar trebui să îi mulțumească pentru creșterea valorii economiilor lor pentru pensie.

Principala sursă de venit a lui Trump

Documentele financiare arată însă că acțiunile deținute pe bursă reprezintă doar o mică parte din câștigurile sale. Veniturile declarate au crescut cu peste 1,6 miliarde de dolari într-un singur an, cea mai mare parte provenind din criptomonede și afaceri conexe, în timp ce administrația sa a relaxat reglementările aplicabile acestui sector.

Schimbarea este semnificativă comparativ cu primul mandat, când principalele surse de venit proveneau din hoteluri, terenuri de golf și alte proprietăți imobiliare.

În 2019, Trump a declarat venituri de cel puțin 389 de milioane de dolari din afacerile imobiliare. Complexul Trump National Doral din Florida a generat atunci 77 de milioane de dolari, iar proprietatea Mar-a-Lago alte 21 de milioane de dolari.

În ultimul an, veniturile acestor proprietăți au crescut. Trump National Doral a generat 122 de milioane de dolari, iar Mar-a-Lago aproximativ 77 de milioane de dolari.

Afacerile cu criptomonede

În timpul campaniei prezidențiale din 2024, Donald Trump a lansat compania de criptomonede World Liberty Financial. În prezent, compania este administrată de membri ai familiei sale și a vândut o participație importantă unor investitori asociați cu Emiratele Arabe Unite cu doar câteva zile înainte de învestirea lui Trump. Președintele este implicat și în alte proiecte din domeniu, inclusiv moneda digitală $TRUMP, un „meme coin” care îi poartă numele.

Potrivit declarației financiare, numai redevențele obținute din vânzarea acestei monede i-au adus în 2025 venituri de 635 de milioane de dolari.

Critici privind posibile conflicte de interese

Criticii președintelui susțin că noile afaceri ridică probleme de etică și posibile conflicte de interese, având în vedere că administrația Trump stabilește și regulile de funcționare ale pieței criptomonedelor.

„De când a revenit în funcție, câștigă peste un miliard de dolari pe an din criptomonede, în timp ce administrația sa stabilește regulile după care această industrie va fi reglementată. Nu doar că este un nivel fără precedent de folosire a funcției în interes personal și de îmbogățire, dar amploarea fenomenului este greu de imaginat”, a declarat Lee Reiners, lector la Universitatea Duke.

În mandatul lui Trump, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) a respins ideea reglementării monedelor de tip „meme coin” ca valori mobiliare. De asemenea, în prima săptămână de mandat, președintele a semnat un ordin executiv pentru relaxarea reglementărilor privind industria criptomonedelor. Reiners avertizează că o reglementare prea permisivă ar putea genera, în viitor, probleme de stabilitate financiară comparabile cu cele din criza din 2008.

Cereri pentru noi reguli privind veniturile liderilor politici

Senatoarea democrată Elizabeth Warren a cerut adoptarea unei legislații care să interzică președintelui, altor lideri politici și membrilor familiilor acestora să obțină profituri din industria criptomonedelor.

La rândul său, Norm Eisen, fost responsabil pentru etica administrației prezidențiale în timpul mandatului lui Barack Obama, a declarat că actuala situație nu are precedent.

„Este un nivel de corupție care, sincer, are puține echivalente în istoria lumii. Nu am mai avut niciodată combinația dintre un președinte dispus să monetizeze complet funcția și o lume plină de state și grupuri de interese dispuse să plătească sume uriașe”, a spus Eisen.

Casa Albă respinge însă orice acuzație privind existența unor conflicte de interese.

„Nici președintele și nici familia sa nu au fost implicați și nu vor fi implicați în conflicte de interese”, a declarat purtătoarea de cuvânt Anna Kelly, calificând acuzațiile drept „o narațiune falsă și uzată”.

Declarația financiară mai arată că Donald Trump a obținut venituri și din alte surse, inclusiv peste 200.000 de dolari din vânzarea Bibliilor promovate de el, aproape 600.000 de dolari dintr-o carte care conține scrisori adresate lui și cel puțin 4,7 milioane de dolari din ceasuri comercializate sub marca Trump.

Documentele indică faptul că activele sale valorează cel puțin 2,4 miliarde de dolari, față de minimum 1,4 miliarde în 2019 și cel puțin 1,6 miliarde în 2024. Valoarea reală ar putea fi însă mai mare, deoarece legislația americană impune raportarea activelor doar în intervale valorice, fără indicarea sumelor exacte peste pragul de 50 de milioane de dolari.

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