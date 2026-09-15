O pistă de biciclete lungă de 2,4 kilometri a fost construită în comuna Șcheia din județul Iași, cu o investiție de 120.000 de euro (aproximativ 630.000 de lei). Proiectul este contestat de localnici, care spun că zona nu are asfalt, canalizare sau trotuare, iar unele locuințe nu sunt racordate nici la apă curentă. Pentru consultanță, primăria a plătit încă 72.000 de lei, conform Observator News.

O investiție de aproximativ 630.000 de lei a stârnit nemulțumiri în comuna Șcheia din județul Iași. Autoritățile au construit o pistă de biciclete cu o lungime de 2,4 kilometri, însă localnicii reclamă lipsa unor infrastructuri de bază în zonă.

Pista a fost amenajată pe un drum care nu este asfaltat. În aceeași zonă lipsesc canalizarea și trotuarele, iar unele locuințe nu sunt racordate la apă curentă.

Drumul pe care a fost amenajată pista este în mare parte unul de pământ, cu porțiuni acoperite cu piatră.

Pista de biciclete a fost construită lângă un drum neasfaltat Sursa foto: Captură video Focus Prima Tv

Pista are 2,4 kilometri, iar valoarea investiției este de aproximativ 120.000 de euro, echivalentul a circa 630.000 de lei.

Traseul se termină brusc, iar bicicliștii trebuie să aleagă pe unde să continue. Una dintre variante poate fi deosebit de periculoasă, întrucât se termină după câțiva metri în dreptul unui șanț. Pista duce către cimitirul satului.

„E ceva de râsul curcilor, e ceva hazliu. E inutilă, pentru că nu o folosește nimeni”, a spus o localnică pentru Euronews.

Conform aceleiași surse, primarul comunei, Dănuț Ababei a subliniat că are și alte proiecte, însă nu are bani pentru ele: „Este pe proiecte pe fonduri europene și am zis că este foarte binevenit pentru comunitate. Dacă nu era, era mai bine, sau cum?”.

Alexandru Rotaru, administratorul firmei implicate în realizarea pistelor de biciclete, a recunoscut problemele semnalate în teren, însă a precizat că finanțarea a fost obținută de primărie.

„Arată într-un fel când mergi pe un trotuar sau pistă de biciclete, ce este acolo, și pe lângă este balast. Aveți în totalitate dreptate. Este o finanțare nerambursabilă obținută de către primărie. Mai multe detalii nu sunt eu în măsură să vă dau”, a spus Alexandru Rotaru, potrivit Observtor News.

Costurile proiectului nu s-au limitat la lucrările de proiectare și execuție. Pentru servicii de consultanță, primăria a plătit încă 72.000 de lei.