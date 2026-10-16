5 tone de dovleci pot fi sculptați pentru Halloween, la Titan Pumpkin Fest, în București. Ateliere, jocuri și concerte pentru întreaga familie, între 16 și 18 octombrie

Cinci tone de dovleci vor putea fi sculptați și decorați de copii și adulți, în acest weekend, în Parcul Titan din București. Titan Pumpkin Fest începe vineri, 16 octombrie, și aduce trei zile de ateliere de Halloween, spectacole, concerte, parade de costume și plimbări cu ponei. Intrarea este gratuită, potrivit Agerpres.

5 tone de dovleci, pregătite pentru cei care vor să-i sculpteze de Halloween

Parcul Titan din Sectorul 3 al Capitalei găzduiește, între 16 și 18 octombrie, cea de-a patra ediție Titan Pumpkin Fest, un festival dedicat toamnei și Halloweenului. Atracția principală o reprezintă cele cinci tone de dovleci pregătite de organizatori pentru atelierele creative. Copiii și adulții vor putea să aleagă dovleci, să îi sculpteze, să îi picteze sau să îi decoreze după propria imaginație.

La ateliere vor putea fi realizate decorațiuni de Halloween, măști și diferite obiecte lucrate manual. Cei mici vor avea la dispoziție și activități mai puțin obișnuite, precum prepararea unui slime cu aspect monstruos, decorarea dovlecilor cu sclipici sau pictarea unor dovlecei din ipsos. Vor exista inclusiv ateliere de pictură pe lemn și pânză.

Organizatorii au pregătit activități pentru mai multe categorii de vârstă, astfel încât și părinții să poată participa alături de copii.

Plimbări cu ponei, trambuline și jocuri de realitate virtuală

Festivalul nu se rezumă la dovleci. În parc vor fi amenajate și spații de joacă, unde copiii vor găsi o casă gonflabilă cu baloane, trambuline și o caravană cu jocuri. Cei care vor să încerce ceva diferit vor avea la dispoziție și experiențe de realitate virtuală. O altă atracție o reprezintă plimbările cu ponei, organizate sâmbătă și duminică, între orele 10:00 și 20:00. Acestea vor avea loc în zona împădurită a parcului, lângă lac.

Pentru familiile care vor să facă fotografii, organizatorii au pregătit și decoruri speciale, inspirate de toamnă, de Halloween și de lumea poveștilor.

Personaje din „Wicked”, teatru pentru copii și două concerte

Sâmbătă și duminică, vizitatorii vor avea parte și de o experiență inspirată de musicalul „Wicked”. Două personaje cunoscute din spectacol, interpretate de animatori locali, vor fi prezente la festival și vor interacționa cu publicul. Va exista și o casă-balon inspirată de lumea prințeselor, pregătită special pentru fotografii.

Duminică, 18 octombrie, de la ora 11:00, Teatrul Copiilor va prezenta spectacolul muzical „Farse de Halloween”. Reprezentația va aduce pe scenă personaje și momente amuzante, într-un spectacol dedicat celor mici. Nici muzica live nu lipsește din program. Sâmbătă va concerta trupa RVRSE, iar duminică pe scenă va urca formația Antebellum.

Parade de Halloween și cosplay. Copiii pot veni costumați

Unul dintre momentele pregătite pentru weekend este Parada Costumelor de Halloween, programată duminică. Copiii și adulții sunt invitați să vină îmbrăcați în costumele preferate, de la personaje fantastice și vrăjitoare până la eroi din povești.

Festivalul va găzdui și o Paradă Cosplay, dedicată celor pasionați de animații japoneze, anime și personaje din lumi imaginare. Participanții își vor putea prezenta costumele și vor avea ocazia să se întâlnească cu alți pasionați de cosplay.

Street food, dulciuri și must proaspăt în Parcul Titan

Cei care vin la festival vor găsi și o zonă gastronomică, cu mâncare și băuturi. Oferta include preparate de tip street food, gustări sărate, deserturi și băuturi pentru diferite preferințe. Vizitatorii vor putea cumpăra cafea, bubble tea, băuturi răcoritoare, must proaspăt și vin fiert.

În parc va exista și o zonă dedicată artizanilor și designerilor, cu obiecte handmade, accesorii și decorațiuni inspirate de toamnă și Halloween. Astfel, cei care nu vor să participe la ateliere pot veni pentru concerte, mâncare, fotografii sau pur și simplu pentru o plimbare prin festival.

Program Titan Pumpkin Fest 2026. Unde are loc și cât costă intrarea

Festivalul se desfășoară în Parcul Titan, cunoscut și ca Parcul IOR sau Parcul Alexandru Ioan Cuza, în Sectorul 3 din București. Activitățile vor fi organizate în zona scenei și la Calul Titanilor, cu acces dinspre strada Liviu Rebreanu.

Vineri, 16 octombrie, festivalul este deschis între orele 14:00 și 20:00.

Sâmbătă, 17 octombrie, programul este între orele 10:00 și 21:00.

Duminică, 18 octombrie, vizitatorii sunt așteptați între orele 10:00 și 20:00.