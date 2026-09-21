Parchetul din Veneția a finalizat ancheta în cazul uciderii lui Sergiu Țârnă, un moldovean în vârstă de 25 de ani împușcat în cap, în noaptea dintre 30 și 31 decembrie 2025. Procurorii susțin că principalul suspect, fostul polițist local Riccardo Salvagno, ar fi consumat intenționat cocaină înainte de răpirea și uciderea tânărului, relatează Il Gazzettino.

Ancheta în cazul uciderii lui Sergiu Țârnă, finalizată

Parchetul din Veneția a încheiat cercetările în dosarul privind uciderea lui Sergiu Țârnă, un moldovean de 25 de ani care lucra ca ospătar în Italia și care a fost împușcat mortal în cap.

Principalul suspect este Riccardo Salvagno, fost agent al Poliției Locale, arestat la începutul anului și cercetat pentru omor calificat, lipsire de libertate, delapidare în legătură cu arma de serviciu și mai multe infracțiuni privind regimul armelor de foc.

În același dosar este cercetat și Andrea Vescovo, în vârstă de 38 de ani, considerat de procurori complice la omor și la lipsirea de libertate.

Polițistul italian ar fi consumat intenționat cocaină înainte de crimă

Potrivit procurorului Christian Del Turco, lui Riccardo Salvagno i-a fost imputată o circumstanță agravantă suplimentară. Anchetatorii susțin că fostul polițist ar fi consumat aproximativ o jumătate de gram de cocaină înainte de a-l răpi pe Sergiu Țârnă, cu scopul de a-și altera capacitățile cognitive înainte de comiterea faptei.

Această circumstanță agravantă este formulată exclusiv împotriva lui Salvagno și nu îl privește pe cel de-al doilea inculpat.

Procurorul a depus întregul dosar de urmărire penală, iar avocații celor doi suspecți au la dispoziție 20 de zile pentru a consulta documentele, a depune memorii, documente sau rezultate ale unor anchete proprii și pentru a solicita audierea clienților lor ori pentru declarații spontane. După expirarea acestui termen și în funcție de eventualele noi acte depuse, procurorul va decide dacă solicită trimiterea în judecată a celor doi suspecți.

Sergiu Țârnă a fost răpit și ucis pe un câmp

Potrivit anchetei, Sergiu Țârnă a fost ucis în noaptea dintre 30 și 31 decembrie 2025, pe un câmp din zona Malcontenta, între localitățile Mira și Veneția.

Anchetatorii susțin că tânărul a fost luat cu forța și urcat într-un autoturism Volkswagen Polo, identificat ulterior ca aparținând lui Riccardo Salvagno. Imaginile camerelor de supraveghere au surprins două persoane care îl obligau pe Sergiu Țârnă să urce în mașină. Fața lui Salvagno ar fi fost vizibilă în imagini, în timp ce Andrea Vescovo a fost identificat ulterior prin reconstituirea traseului mașinii și analiza conexiunilor telefoanelor mobile la antenele GSM.

Apărarea invocă probleme psihice și consumul de alcool și droguri

Audierile efectuate în timpul anchetei au clarificat mai multe aspecte ale cazului, însă avocații lui Riccardo Salvagno intenționează să invoce lipsa răspunderii penale din cauza unei presupuse tulburări psihice asociate consumului de alcool și droguri.