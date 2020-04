De Mihai Niculescu,

La pomană, bărbatul din Huși a făcut porții de mâncare pentru 20 de persoane, iar apoi s-a lăudat cu fapta sa pe Facebook.

În imaginile publicate, nimeni nu poartă mănuși sau măști. Bărbatul spune că i-a așezat pe meseni, totuși, la distanță, unii de alții.

“E adevărat că nu am avut mănuși și măști, pentru că nu am avut bani să cumpăr. Eu am vrut să fac o faptă bună, că sunt oameni săraci, pe care eu îi cunosc. Dacă o să-mi dea Poliția amendă, nu știu ce să zic. Eu am vrut să fac bine celor foarte săraci”, a spus bărbatul, potrivit publicației Vremea Nouă.

Totuși, bărbatul care a organizat pomana în pofida restricțiilor generate de coronavirus spune că a pus mesenii la distanță unii de ceilalți.

“Eu am vrut să fac un bine. Sunt oameni mai săraci decât mine, care nu au nimic de Paști. M-am gândit că, dacă fac o masă pentru ei, se vor bucura. Știam că acum, cu coronavirusul, trebuie să stăm la distanță și i-am pus așa”, a spus Marin Lila.

Bărbatul de 38 de ani a revenit luna trecută din străinătate, din Belgia, dar a stat 14 zile în izolare la domiciliu și, spre norocul său, spune el, nu s-a dovedit a fi infectat de noul coronavirus.

