Contractele au fost atribuite pe 29 mai 2026 de Direcția Generală pentru Armamente și includ vehicule de luptă Lynx, sisteme antiaeriene Skyranger, muniție, componente pentru muniție și nave militare, a transmis Rheinmetall.

Contractul uriaș pentru 298 de mașini de luptă

România are la dispoziție 16,68 de miliarde de euro, dintre care 12,48 de miliarde de euro merg către echipamente militare, iar 4,2 miliarde de euro către infrastructură.

Cea mai mare parte a banilor merge către nemții de la Rheinmetall și cele 298 de vehicule de luptă Lynx, care vor intra în dotarea Armatei Române. Contractul are o valoare de 3,337 de miliarde de euro, fără TVA, și a fost semnat cu Rheinmetall Automecanica SRL, compania controlată de grupul german în România. Producția finală este anunțată la Mediaș. Contractul este descris și de presa germană drept cel mai mare contract internațional din istoria recentă a producătorului de armament.

Vehiculele Lynx vor fi folosite pentru batalioanele de infanterie grea. Acestea urmează să înlocuiască vechile MLI-84, vehicule românești dezvoltate pe baza modelului sovietic BMP-1, aflate de mulți ani în dotarea Armatei Române.

Rheinmetall prezintă Lynx ca o platformă modulară. Asta înseamnă că același tip de vehicul poate fi adaptat pentru mai multe misiuni: transport de infanterie, comandă, evacuare medicală, sprijin cu mortiere sau apărare antiaeriană.

Pachetul anunțat de Rheinmetall nu se oprește la blindatele Lynx. Compania germană spune că România a comandat și sisteme de apărare antiaeriană Skyranger, muniție de calibru mediu, componente pentru muniție, două nave de patrulare offshore și două nave de sprijin pentru scafandri.

Potrivit Rheinmetall, livrările ar urma să înceapă în 2028 și să fie finalizate până în 2030. Compania susține că o parte importantă din producție va avea loc în România, prin fabrici locale și prin firme care vor intra în lanțul de furnizare.

În graficul SAFE, navele apar separat, la capitolul „alte contracte majore” șu se referă la patru nave, în valoare de 920 de milioane de euro. Guvernul a indicat pentru acest contract compania NVL B.V. & Co. KG, cu construcție și echipare într-un șantier naval din România.

Rheinmetall promite producție în România și mii de locuri de muncă

Rheinmetall spune că va extinde puternic activitatea din România și vorbește despre producție locală, transfer de tehnologie, mentenanță și integrarea furnizorilor români în proiectele sale. Grupul german are deja Rheinmetall Automecanica la Mediaș și produce vehicule speciale, suprastructuri pentru camioane și remorci pentru domeniul civil și militar. Rheinmetall deține 72,5% din firmă, prin Rheinmetall Landsysteme GmbH.

În anunțul oficial, Rheinmetall susține că pachetul din România poate aduce „mii de locuri de muncă” și peste 200 de subcontractori în rețeaua de furnizare. Compania mai spune că va investi „câteva sute de milioane de euro” în România.

Rheinmetall vrea și o bucățică din șantierul naval Mangalia

Rheinmetall intră și pe zona navală din România. În pachetul SAFE apare un contract de 920 de milioane de euro, fără TVA, pentru două nave de patrulare maritimă și două nave de intervenție pentru scafandri, semnat cu NVL B.V. & Co. KG, companie intrată recent în grupul Rheinmetall.

Guvernul a transmis că navele vor fi construite și echipate într-un șantier naval din România, iar presa de specialitate indică șantierul Mangalia pentru acest proiect. Gigantul german Rheinmetall a anunțat că este interesat doar de o participație minoritară în Șantierul Damen Mangalia, recent intrat în faliment, considerând că dimensiunea acestuia depășește nevoile grupului, iar noul său braț naval, Naval Vessels Lürssen, ar urma să construiască acolo patru nave pentru Armata Română până în 2030.

Fabrica de pulberi de la Victoria, alt pariu al nemților în România

Rheinmetall nu mizează doar pe blindate. În 2025, România a semnat cu grupul german un acord pentru construirea unei fabrici de pulberi la Victoria, în județul Brașov. Proiectul este estimat la 535 de milioane de euro, iar construcția ar urma să înceapă în 2026 și să dureze aproximativ trei ani.

Fabrica ar urma să producă pulberi pentru muniție și să creeze aproximativ 700 de locuri de muncă. Rheinmetall a prezentat proiectul ca parte a planului de creștere a producției de muniție în Europa, după invazia Rusiei în Ucraina.

Cine este Rheinmetall, grupul care intră puternic în România

Rheinmetall este o companie germană cu sediul la Düsseldorf, fondată în 1889 sub numele Rheinische Metallwaaren-und Maschinenfabrik Actiengesellschaft. Inițial, firma a fost creată pentru producția de muniție pentru Imperiul German.

Astăzi, Rheinmetall este unul dintre cei mai mari furnizori europeni de sisteme militare. Produce vehicule blindate, muniție, sisteme de apărare antiaeriană, sisteme electronice militare, arme, componente pentru tancuri și, după extinderea în zona navală, și nave militare.

Compania a crescut puternic după 2022, când statele europene au început să își mărească bugetele pentru apărare. În 2025, Rheinmetall a raportat vânzări consolidate de 9,9 miliarde de euro, în creștere cu 29% față de anul anterior. Rezultatul operațional a urcat la 1,841 de miliarde de euro, iar portofoliul de comenzi a ajuns la 63,8 miliarde de euro.

Pentru 2026, grupul german estimează vânzări între 14 și 14,5 miliarde de euro și o marjă operațională de aproximativ 19%.

România folosește SAFE pentru cea mai mare etapă de achiziții militare

Programul SAFE este instrumentul european prin care statele membre pot accesa împrumuturi pentru apărare. România are la dispoziție 16,68 de miliarde de euro, bani care merg atât către echipamente militare, cât și către infrastructură duală. Dintre aceștia, 4,2 miliarde de euro sunt alocate infrastructurii, mai exact capetelor de autostradă A7 și A8. Restul de 12,48 de miliarde de euro merg către echipamente militare.

Pe lângă contractul cu Rheinmetall pentru mașinile de luptă, lista completă a contractelor semnate în programul SAFE include sisteme antiaeriene și muniție, securitate cibernetică și centre de date, nave, sisteme MANPAD Mistral, elicoptere H160 și H145, avioane Spartan, autospeciale pentru intervenții de urgență și sisteme de drone.

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