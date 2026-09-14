Prețul petrolului a crescut cu aproximativ 3% luni, după ce noi atacuri asupra infrastructurii energetice și civile din Arabia Saudită, precum și atacurile iraniene asupra navelor din Golf au amplificat îngrijorările legate de aprovizionare, în urma închiderii conductei prin care saudiții duceau țițeiul către Marea Roșie, scrie Reuters.

Astfel, prețul țițeiului Brent a urcat cu 3,93 dolari, sau 2,8%, ajungând la 107,54 dolari pe baril.

„Aceasta vine în urma intensificării atacurilor asupra infrastructurii energetice a Arabiei Saudite, inclusiv asupra crucialului oleoduct Est-Vest”, au declarat strategii ING specializați în mărfuri, deși au menționat că nu este clar cât de grave ar fi eventualele daune sau cât timp va rămâne oleoductul în afara funcționării.

Conducta de petrol Est-Vest a Arabiei Saudite a fost închisă temporar în urma unui atac cu drone, potrivit oficialilor saudiți. Închiderea conductei, care ajută Arabia Saudită să ocolească Strâmtoarea Hormuz și să-și redirecționeze exporturile, pune în pericol până la 4% din aprovizionarea globală cu petrol.

Strâmtoarea Bab-el Mandeb, noua problemă

Cu conducta scoasă din funcțiune, portul Yanbu de la Marea Roșie dispune de stocuri suficiente pentru a acoperi doar cinci până la șapte zile de exporturi, spun trei surse din industrie familiarizate cu exporturile Arabiei Saudite.

Presa de stat din Arabia Saudită a difuzat duminică imagini video cu pagubele provocate unor locuințe și unei moschei în urma a ceea ce a fost descris ca un atac al grupării Houthi asupra provinciei Jazan din sudul țării. Houthi au declarat că au lovit, de asemenea, o bază militară saudită într-o provincie învecinată.

Atacuri în Ormuz

Între timp, o navă din Strâmtoarea Hormuz a fost lovită de un proiectil, provocând un incendiu și forțând echipajul să se evacueze, a declarat duminică agenția britanică de securitate maritimă UKMTO.

Iranul a declarat că o persoană a fost ucisă și patru membri ai echipajului au fost răniți la bordul unei nave comerciale iraniene lovite în largul coastelor sale.

Rebelii Houthi din Yemen, aliați cu Iranul, au ajuns vineri pe insula strategică Perim, încercând să-și consolideze controlul asupra strâmtorii Bab el-Mandeb, o altă rută cheie de tranzit al petrolului, prin care au trecut între 4% și 5% din aprovizionarea globală în ultimele luni.

Prețul petrolului a crescut cu 8% săptămâna trecută din cauza acestor perturbări, depășind pragul de 100 de dolari pentru prima dată din iulie.

Reuniunea țărilor din Golf cu Iranul, amânată