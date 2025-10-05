Liderul Hamas, Khalil Al-Hayya, prima apariție după tentativa de asasinat din Gaza

Khalil Al-Hayya, negociatorul-șef al Hamas, a apărut într-un videoclip pentru prima dată după tentativa de asasinat de la Doha. Înregistrarea de două minute și jumătate îl arată pe Al-Hayya de la cap până la piept, fără a fi clar dacă a suferit răni în urma atacului.

În videoclip, Al-Hayya își exprimă durerea pentru pierderea fiului său în atacul israelian din 9 septembrie.

„Suntem îndurerați de pierderea a mii de oameni în Gaza. Dumnezeu ne-a onorat numărându-i printre martiri pe fiii și nepoții noștri”, a spus el în înregistrare, potrivit presei străine.

#Hamas' chief negotiator Khalil al-Hayya, has made his first public appearance since surviving an Israeli assassination attempt in #Doha last month, an #attack that killed both his son Hummam al-Hayya and his chief of staff Jihad Lubad. In a pre-recorded video aired on… pic.twitter.com/XyubEPKkjC — Doha News (@dohanews) October 5, 2025

Khalil Al-Hayya ar urma să fie negociatorul-șef al Hamas la discuțiile din Egipt

Un oficial egiptean a declarat că Al-Hayya va conduce delegația Hamas în discuțiile privind propunerea de armistițiu în 20 de puncte a lui Trump. Acest lucru sugerează că, în ciuda atacului, Al-Hayya își menține poziția influentă în cadrul organizației.

Înregistrarea video, despre care Hamas susține că a fost făcută sâmbătă, nu oferă detalii despre locația exactă a lui Al-Hayya. Apariția sa publică ar putea avea implicații semnificative pentru negocierile viitoare și dinamica conflictului din regiune.

Israelul a încercat să-l ucidă pe liderul Hamas în timpul atacului din Doha

Tentativa de asasinat asupra liderului Hamas a avut loc pe 9 septembrie 2025, când Israelul a efectuat un atac aerian țintit în Doha, vizând mai mulți lideri importanți ai organizației Hamas. Acesta a fost primul atac aerian israelian desfășurat vreodată pe teritoriul Qatarului.

Atacul a implicat peste 10 avioane de luptă care au lansat mai multe bombe asupra unor clădiri în care locuiau membri din Biroul Politic al Hamas. Scopul declarat al atacului a fost eliminarea conducerii de vârf a Hamas, care, conform Israelului, este responsabilă pentru masacrul din 7 octombrie 2023 și pentru continuarea războiului împotriva Israelului.

Khalil Al-Hayya a supraviețuit tentativei de asasinat a Israelului, dar în urma atacului, cinci membri Hamas au fost uciși, iar exploziile au provocat teamă și pagube în cartierul Katara din Doha, unde sediul Hamas era situat. Ghazi Hamad, un alt lider Hamas vizat de atacul din Doha, a povestit cum a reușit să scape cu viață după exploziile din Qatar.

Negocierile pentru încetarea focului din Gaza vor avea loc în Egipt

Negocierile pentru eliberarea ostaticilor israelieni din Gaza intră într-o nouă fază. Potrivit AFP, o echipă de negociatori israelieni va pleca duminică seara spre Egipt pentru discuții cu Hamas.

Shosh Badrosian, purtătoare de cuvânt a cabinetului premierului Benjamin Netanyahu, a declarat: „Echipa va pleca în această seară având ca program începerea negocierilor mâine”. Ea a precizat că vor fi „negocieri tehnice”.

Hamas și-a exprimat duminică dorința de a ajunge la un acord pentru încetarea războiului în Gaza și de a face un schimb „imediat” de ostatici și prizonieri cu Israelul. Discuțiile se bazează pe planul președintelui american Donald Trump, care i-a trimis în Egipt pe emisarul său Steve Witkoff și pe ginerele său Jared Kushner.

