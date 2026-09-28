Cinci soldați ruși cu numele Putin au murit în războiul din Ucraina, potrivit unui site ce monitorizează pierderile armatei ruse citat de TSN.

5 soldați ruși care purtau numele de familie Putin au murit pe frontul din Ucraina, potrivit informațiilor publicate de un site care monitorizează pierderile armatei ruse și identifică soldații decedați.

Ultimul dintre aceștia a fost Saveli Putin, un tânăr de 18 ani din regiunea Perm, care făcea parte din trupele de infanterie mecanizată ale Rusiei.

Tânărul și-a pierdut viața în februarie 2026, după ce a parcurs peste 2.000 de kilometri de la Vereșciagino, localitatea sa natală, până pe teritoriul Ucrainei.

O altă pierdere în rândul celor cu același nume a fost înregistrată în 2026, când a murit Aleksandr Putin.

Deși data exactă a decesului său rămâne incertă, sursele menționate sugerează că acesta a avut loc fie în martie 2025, fie la începutul anului 2026.

În iulie 2025, un alt soldat, Serghei Putin, 31 de ani, originar din orașul Marks, regiunea Saratov, a fost ucis. În același an, un alt Serghei Putin, de 46 de ani, a pierit pe câmpul de luptă.

Prima victimă identificată cu acest nume a fost Vitali Putin, un tânăr de 33 de ani din satul Saianski, Siberia. Acesta a fost ucis în decembrie 2022, după ce a parcurs peste 4.500 de kilometri pentru a lua parte la așa-numita „operațiune militară specială” a Rusiei în Ucraina.

Conform surselor deschise, fotografia mormântului său, marcat cu un steag inscripționat „Granița este închisă”, a fost publicată online.