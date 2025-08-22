În timp ce Donald Trump a intensificat declarațiile publice, găzduind luni, 18 august 2025, o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și 7 lideri europeni la Casa Albă, liderul de la Kremlin nu a renunțat la cerințele maximaliste.

Prioritatea sa rămâne câștigarea încrederii Washingtonului și evitarea sancțiunilor, notează ziarul Le Monde, care a mai adăugat că președintele rus se bucură acum de o reabilitare diplomatică. Între timp, în Ucraina, forțele sale își continuă ofensiva, lansând, în noaptea de miercuri, 20 august, spre joi, 21 august, cel mai mare atac din ultimele săptămâni.

„Europa vorbește tot timpul. Dacă occidentalii se exprimă mult, este treaba lor… Coeziunea dintre ei este în declin: groaza Europei la gândul că Trump ar putea semna un acord nefavorabil cu Putin este revelatoare”, a declarat Fiodor Loukianov, redactor-șef al Russia in Global Affairs.

Serghei Lavrov, despre eventualele garanții de securitate

În ciuda tăcerii publice, Moscova continuă discuțiile, susține Loukianov. Conform acestuia, discuțiile sunt axate pe „chestiunile teritoriale și garanțiile de securitate”.

„Acestea sunt inseparabile. Nimic nu va fi făcut public fără un acord la orizont”, a mărturisit Loukianov. „Aceste negocieri sunt comparabile ca importanță cu cele privind unificarea Germaniei, cu schimbări pe scena internațională care nu sunt generate de conflictul ucrainean, ci provocate de acesta”.

Deși Vladimir Putin pare rezervat în declarații, șeful diplomației ruse Serghei Lavrov, care s-a prezentat în Alaska îmbrăcat într-o bluză albă inscripționată cu literele CCCP, adică URSS, nu încetează să-și exprime punctul de vedere.

Ministrul rus de externe a respins propunerile occidentale, în special pe cele privind eventualele garanții de securitate: „Toate aceste planuri sunt legate de oferirea de garanții prin intermediul unei intervenții militare străine pe o parte a teritoriului ucrainean”.

„Este total inacceptabil. Pentru Rusia. Și pentru toate forțele politice rezonabile din Europa”, a avertizat el, în timp ce flata partidele europene apropiate de pozițiile Kremlinului. Moscova refuză de mult timp desfășurarea de forțe de menținere a păcii.

„A discuta despre garanții de securitate fără Rusia este o cale care nu duce nicăieri”, a mai insistat Lavrov.

Donald Trump a fost „hipnotizat” de Putin

Conform sursei citate, televiziunile ruse au lăudat schimbarea de poziție a lui Donald Trump, care a renunțat la gândul de a obține o încetare a focului. Acum, președintele american vrea un acord de pace imediat, în acord cu Moscova.

„Schimbându-și părerea, Donald Trump a fost din nou hipnotizat de Vladimir Putin”, a spus Kirill Rogov, politolog rus, fondator al platformei de analiză Re: Russia și cercetător asociat al Institutului pentru Științe Umane din Viena.

Deși Washingtonul spera la progrese rapide, inclusiv o întâlnire între Putin și Zelenski, Kremlinul a sugerat ca aceasta să aibă loc la Moscova, propunere care ar fi fost respinsă de liderul de la Kiev. Ulterior, Serghei Lavrov a explicat că președintele rus este pregătit să se întâlnească cu Volodimir Zelenski, dar doar în anumite condiții.

„Președintele nostru a declarat în repetate rânduri că este gata să se întâlnească, inclusiv cu domnul Zelenski, cu înțelegerea că toate problemele care necesită examinare la cel mai înalt nivel vor fi rezolvate, iar experții și miniștrii vor pregăti recomandările relevante. Și, bineînțeles, cu înțelegerea că atunci când și dacă – sper când – va fi vorba de semnarea unor acorduri viitoare, problema legitimității persoanei care semnează aceste acorduri de partea ucraineană va fi rezolvată”, a declarat șeful diplomației ruse.

