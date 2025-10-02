Reacția lui Dragoș Pîslaru după ce a fost comparat, alături de Dominic Fritz și Nicușor Dan, cu pinguinii din Madagascar

Cele patru persoane comparate cu Skipper, Kowalski, Private și Rico

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a criticat manevrele partidului AUR, susținând că l-a comparat, pe el și pe colegii săi „într-un mod neverosimil” cu personaje din serialul american de animație „Pinguinii din Madagascar”.

„Epuizând argumentele despre politici publice, cei de la acel partid politic care tot propagă narativele Kremlinului s-au gândit să ne atace într-un mod neverosimil, comparându-ne cu pinguinii din Madagascar, unele dintre cele mai îndrăgite personaje din desenele pentru copii”, a scris ministrul, pe Facebook.

Dragos Pîslaru, Dominic Fritz, Nicușor Dan și Vasil Terziev, comparați cu pinguinii din Madagascar. Foto: Dragoș Pîslaru

În poză apar Dragoș Pîslaru, Dominic Fritz, primarul municipiului Timișoara, Nicușor Dan, președintele României și Vasil Terziev, primarul Sofiei, împreună cu alte persoane. Cei patru au fost comparați cu Skipper, Kowalski, Private și Rico, pinguinii animați din film.

Recomandări Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

„Asta spune multe despre nivelul unde se situează. Oricum, m-a durut această ironie atât de fină și complexă. Smile and wave, boys (Zâmbiți și salutați, băieți). Just smile and wave (Doar zâmbiți și salutați)”, a mai adăugat Dragoș Pîslaru.

Personalitățile pinguinilor din Madagascar

Fiecare dintre cei patru pinguini din film are o personalitate și o poveste distinctă.

Skipper este liderul inteligent și hotărât al echipei. Este plin de încredere și are un simț dezvoltat al responsabilității față de ceilalți membri ai echipei, deseori luând decizii strategice pentru misiunile lor.

Kowalski este tovarășul cu mintea sclipitoare, „creierul” echipei, responsabil cu planificarea și inventarea diferitelor gadgeturi și soluții ingenioase pentru problemele apărute.

Private este cel mai tânăr și inocent membru al echipei, cu o inimă bună și o atitudine optimistă, adesea fiind sufletul bun al grupului, aducând un contrast cu caracterul mai aspru al celorlalți.

Iar Rico este specialistul în demolații și arme, care comunică prin zgomote și gesturi mai degrabă decât prin cuvinte complexe.

Reacțiile internauților

Imaginea a devenit virală pe rețelele de socializare.

„Ce au ratat «genialii» ăia, în filmele din seria Madagascar pinguinii întotdeauna găsesc o soluție să rezolve situația, nu e mereu cea mai ortodoxă soluție, dar cumva funcționează. Așa că da, pinguinii din Madagascar”, a comentat, pe Facebook, un fan al filmului „Pinguinii din Madagascar”

„Bună comparație, chiar avantajoasă! Pinguinii din Madagascar nu sunt doar foarte îndrăgiți, ci și geniali! Eu sper «să se ia» la cât mai mulți miniștri, secretari de stat și guvern, parlamentari etc.”, a mai spus o altă persoană.

Dar nu toate comentariile au fost pozitive: „E ceva în neregulă cu așezarea aia. Păcat că l-au tratat pe ND (Nicușor Dan n.r.) ca pe ceva mai putin lipsit de importanță ca Fritz”, a spus un internaut. „Drept bună gazdă, Fritz s-a băgat în… frunce”, a scris altcineva.

„Absolut nicio asemănare. E mai de Circul Globus din Ștefan cel Mare”, a susținut o altă persoană.

Fotografia a fost făcută la Timișoara Cities Summit

Poza ironizată a fost făcută marți, 30 septembrie, la Timișoara, unde aceștia au participat la Timișoara Cities Summit. Evenimentul, organizat de Primăria municipiului Timişoara, a combinat un summit închis, dedicat primarilor din ţările Uniunii Europene şi din ţările candidate, cu o conferinţă publică deschisă societăţii civile şi cetăţenilor.

Recomandări Avertismentul lui Dmitri Gudkov, fost deputat rus și opozant al regimului de la Kremlin: „Putin va escalada conflictul cu Uniunea Europeană”

Timișoara Cities Summit a reunit primari, reprezentanți ai instituțiilor Uniunii Europene, ambasadori, politicieni, analiști și comentatori politici pentru a discuta despre extinderea Uniunii Europene.

Vizita lui Nicușor Dan la Timișoara a debutat cu o gafă de protocol, dar a fost marcată și de câteva declarații importante legate de anularea alegerilor prezidențiale. Republica Moldova a fost un alt subiect important de pe agenda discuțiilor, președintele insistând să folosească pentru moldovenii din România termenul „basarabeni”.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE