Renunță Samsung la One UI după 10 ani? Tot ce știm despre noul „Galaxy OS” și schimbările majore pregătite pentru telefoanele Galaxy

Samsung ar putea să își schimbe semnificativ sistemul său de operare pentru device-urile mobile. Conform unui zvon apărut recent, gigantul sud-coreean ar putea renunța chiar și la denumirea „One UI” în favoarea unui nume nou: „Galaxy OS”, o schimbare ce ar putea fi implementată odată cu următoarea actualizare majoră de software.

Galaxy OS: Noul nume al interfeței Samsung?

Informația despre această posibilă schimbare a fost dezvăluită de leakerul Phonefuturist de pe platforma X. Potrivit acestuia, Samsung ar lucra intens la un proiect numit Galaxy OS. „Samsung își intensifică parteneriatele integrate pentru viitorul Galaxy OS”, a scris zvonacul.

Mai mult, el menționează că e posibil ca noul software să includă integrări plătite cu servicii terțe, deși momentan nu au fost dezvăluite nume mari.

O schimbare mai mare decât un rebranding?

Postarea a stârnit numeroase întrebări din partea utilizatorilor, mai ales în legătură cu menționarea Galaxy OS. Un utilizator a întrebat direct dacă One UI va fi complet transformat, iar Phonefuturist a răspuns că „One UI 10 va fi cu siguranță o revizuire, dar sursele îl numesc Galaxy OS”.

Astfel, se pare că nu este vorba doar despre o schimbare de nume, ci despre o transformare în profunzime. Cu toate acestea, baza ar rămâne tot pe structura actuală a One UI. Conform leakerului, această schimbare ar putea coincide cu lansarea Galaxy S28, marcând astfel aniversarea de 10 ani a interfeței One UI.

În acest context, numele ar putea fi retras complet pentru a face loc noii identități Galaxy OS.

Sfârșitul pentru One UI?

În prezent, One UI 9 ajunge pe tot mai multe device-uri Galaxy. Totuși, dacă zvonurile sunt adevărate, această versiune ar putea fi ultima cu acest nume. Samsung promovează intens Galaxy AI, bazat în mare parte pe Gemini de la Google. Dacă intenționează să integreze mai multe servicii AI terțe și să le ofere contra cost, un rebranding ar putea fi necesar pentru a marca un nou început, scriu cei de la PhoneArena.

Pe de altă parte, One UI este un nume bine cunoscut și utilizatorii s-au obișnuit cu el în ultimii ani.

Prudență în fața zvonurilor

Totuși, acest zvon trebuie privit cu o doză sănătoasă de scepticism. Utilizatorul Phonefuturist nu este o sursă consacrată, iar unele dintre afirmațiile sale anterioare au fost întâmpinate cu îndoieli. Un alt leaker renumit, Ice Universe, a scris că „One UI 10 va aduce schimbări semnificative, fără precedent”.

Potrivit acestuia, noua versiune ar urma să fie lansată împreună cu seria Galaxy Fold 9, nu cu Galaxy S28, așa cum susține Phonefuturist.

Ce urmează pentru Galaxy?

Deși nimic nu este confirmat oficial, ideea unui rebranding către Galaxy OS se aliniază eforturilor Samsung de a unifica mai bine ecosistemul său sub umbrela „Galaxy”.