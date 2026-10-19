Cea mai importantă competiție de fotbal pe plajă ajunge la două ore de București. Unde are loc World Winners Cup 2026

Coasta spectaculoasă a Antalyei, la Marea Mediterană, care se află la o distanță de doar două ore de București, cu avionul, oferă mai mult decât un decor ideal pentru vacanțe: găzduiește și unele dintre cele mai importante evenimente sportive internaționale.

De la Turkish Airlines Open, până la Triatlonul de la Alanya, regiunea își consolidează constant poziția de destinație sportivă la nivel mondial. Acum, atenția se îndreaptă spre World Winners Cup, una dintre cele mai importante competiții internaționale de fotbal pe plajă dedicate cluburilor, care revine la locul în care a fost organizată prima ediție, în urmă cu șapte ani.

Organizată de Beach Soccer Worldwide (BSWW), în colaborare cu autoritățile și partenerii locali, cea de-a șasea ediție a World Winners Cup va reuni unele dintre cele mai bune echipe de fotbal pe plajă din lume, în perioada 26 octombrie – 1 noiembrie 2026. Turneul se va desfășura la Alanya International Beach Sports Centre, recent recunoscut drept Centru Internațional de Excelență (ICoE) de Federația Internațională de Volei (FIVB), o infrastructură modernă concepută pentru a oferi o experiență de nivel înalt atât sportivilor, cât și spectatorilor.

44 de cluburi de pe cinci continente

Ediția din 2026 va reuni 44 de cluburi de pe cinci continente, iar competițiile masculine și feminine se vor desfășura în aceeași săptămână. Cu o tribună de 3.300 de locuri și patru terenuri principale de competiție, Alanya International Beach Sports Centre oferă un cadru impresionant pentru desfășurarea meciurilor. Zone special amenajate sunt disponibile atât pentru sportivi, cât și pentru spectatori, iar sistemele profesionale de iluminat permit continuarea partidelor și după lăsarea serii, într-o atmosferă spectaculoasă.

World Winners Cup reunește, de regulă, aproximativ 800 de sportivi, membri ai staffurilor echipelor și reprezentanți ai presei în fiecare an, transformând Alanya într-un punct de întâlnire internațional și promovând destinația în întreaga lume.

Toate meciurile sunt transmise în direct în 100 de țări, astfel că turneul ajunge mult dincolo de țărmurile Mediteranei, în casele a milioane de spectatori. Ediția din acest an va avea și o semnificație aparte: 29 octombrie, Ziua Republicii Turcia, coincide cu perioada de desfășurare a competiției, adăugând atmosfera festivă a acestei zile importante energiei din tribune.

De la paradis mediteranean la destinație pentru sporturile pe plajă

Cu peste 300 de zile însorite pe an, Antalya se bucură de un sezon estival prelungit, oferindu-le vizitatorilor posibilitatea de a combina atmosfera World Winners Cup cu o vacanță relaxantă la Marea Mediterană.

Situată în partea de est a Antalyei, una dintre cele mai vizitate destinații de vacanță din lume, Alanya este una dintre cele mai importante stațiuni ale regiunii. Este cunoscută pentru litoralul spectaculos, hotelurile de nivel internațional, plajele întinse și apele limpezi. Preferată anual de milioane de turiști, Alanya s-a impus și ca una dintre principalele destinații pentru turismul sportiv din Antalya.

Datorită investițiilor recente și facilităților moderne, regiunea găzduiește o gamă variată de competiții internaționale, de la triatloane până la importante tururi de ciclism. Numai în acest an, calendarul local include 24 de evenimente sportive internaționale.