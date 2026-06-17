Congo-Kinshasa – cunoscută și sub numele de Republica Democratică Congo

Regiunea care astăzi constituie Republica Democratică Congo a fost locuită de oamenii primitivi încă din urmă cu aproximativ 80.000 de ani. Regatul Kongo a fost prezent în regiune între secolul al XIV-lea și începutul secolului al XIX-lea. Colonizarea belgiană a început odată cu fondarea Statului Liber al Congo de către regele Leopold al II-lea. Republica Democratică Congo și-a dobândit independența în 1960.

După independență, a fost cunoscută sub numele de Republica Zair între 1960 și 1997. Astăzi, această țară este cunoscută sub numele de Republica Democratică Congo sau Congo-Kinshasa, zonă unde își fac veacul inclusiv mercenari români. La începutul anului trecut câteva sute de foști militari contractați de Horațiu Potra au fost capturați de rebelii grupării M23, care au cucerit orașul Goma. Libertatea a scris pe larg despre subiect.

Rebelii M23 escortează mercenari români la punctul de trecere a frontierei cu Rwanda în Goma, Republica Democrată Congo. Foto: Profimedia

Congo-Brazzaville — cunoscută și sub numele de Republica Congo

Republica Congo (în franceză: République du Congo), cunoscută și sub denumirile de Congo-Brazzaville, Republica Congo, Congo de Vest, fostul Congo Francez sau pur și simplu Congo, este o țară mică din Africa Centrală. Se învecinează cu cinci țări, dintre care una este Republica Democratică Congo, situată la est de Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville a fost colonizat în trecut de francezi. După obținerea independenței, țara a devenit oficial Republica Congo.

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