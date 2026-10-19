Restricții pe DN1, pe traseul București - Ploiești: Circulația se închide temporar marți și miercuri

Taxiurile autonome au fost lansate de Uber, în Europa, la Zagreb: am testat în trafic primele robotaxiuri de pe continent

Taxiurile autonome au fost lansate de Uber, în Europa, la Zagreb: am testat în trafic primele robotaxiuri de pe continent

Profesoara înjunghiată de elevul din Bistrița este operată de urgență, iar celălalt adolescent rănit nu a rămas internat

Profesoara înjunghiată de elevul din Bistrița este operată de urgență, iar celălalt adolescent rănit nu a rămas internat

Laurențiu Mihu, jurnalist român stabilit la Paris, despre protestele din Hexagon: „Francezii simt că sărăcesc, sunt iritați de constrângerile bugetare pe care le invocă guvernul”

Laurențiu Mihu, jurnalist român stabilit la Paris, despre protestele din Hexagon: „Francezii simt că sărăcesc, sunt iritați de constrângerile bugetare pe care le invocă guvernul”