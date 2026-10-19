Restricții pe DN1, pe traseul București - Ploiești: Circulația se închide temporar marți și miercuri

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Șoferii care circulă pe DN1, pe ruta București – Ploiești, vor întâmpina restricții rutiere marți, 20 octombrie, și miercuri, 21 octombrie, când traficul va fi închis complet pe un sector de drum pentru montarea unei pasarele pietonale, pe raza localității Puchenii Moșneni.
Circulația pe ambele sensuri va fi oprită marți, între orele 10:00 și 14:00, și miercuri, în intervalul 00:00 – 04:00, pe DN1, șoferii fiind redirecționați pe o rută ocolitoare din zonă.
„Atenție, șoferi! Marți, 20.10.2026, în intervalul orar 10:00 – 14:00 și miercuri, 21.10.2026, în intervalul orar 00:00 – 04:00, se închide circulația rutieră pe DN1, sectorul cuprins între km 43+900 – km 44+750, pe ambele sensuri de deplasare, pentru montarea pasarelei pietonale, în zona km 43+960, pe raza satului Puchenii Moșneni al comunei Puchenii Mari (județul Prahova)”, a transmis CNAIR, într-un comunicat.
Pe ruta București - Ploiești și retur circulația se va desfășura astfel: „pe: DN 1, km 43+900 intersecție cu DS 353 – strada Comăneasca – strada Dogari – intersecție DN 1 km 44+750 – Ploiești”, potrivit sursei citate.
CNAIR recomandă șoferilor să circule cu prudență în zonă și să respecte semnalizarea rutieră instituită temporar.