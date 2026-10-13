Trafic restricționat pe DN1, sensul Otopeni - București: Se închide o bandă de circulație timp de 10 zile

Metrorex anunță restricții de circulație pe DN1, în Otopeni, începând cu 13 octombrie 2026. Timp de 10 zile, traficul pe sensul Otopeni – București va fi restricționat la două benzi, în zona viitoarei stații de metrou Bruxelles.

Restricții de circulație pe DN1

Circulația pe sensul Otopeni – București se va desfășura pe două benzi, în loc de trei, începând de marți, 13 octombrie 2026. Restricțiile sunt instituite pentru lucrări la marginea carosabilului, în zona viitoarei stații de metrou Bruxelles. Potrivit Metrorex, măsura este necesară pentru executarea unor lucrări de modificare a marginii carosabilului, care presupun demontarea bordurilor existente, frezarea și asfaltarea zonei.

Pe durata lucrărilor, circulația pe sensul Otopeni – București se va desfășura temporar pe două benzi. Banda 1 și zona amenajată vor fi închise și delimitate cu balize luminoase.

Metrorex precizează că zona amenajată nu va fi deschisă circulației în această etapă a lucrărilor. Pe sensul București – Otopeni nu vor fi instituite restricții noi.

Lucrările vor fi realizate în mai multe etape

Restricțiile anunțate începând cu 13 octombrie reprezintă prima etapă a lucrărilor din zona viitoarei stații de metrou Bruxelles. „Etapele următoare vor fi anunțate separat, înainte de începerea acestora”, transmite Metrorex.

Măsurile de restricționare a circulației sunt implementate cu avizul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și al Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Rutieră. Compania le recomandă șoferilor să circule cu prudență și să respecte semnalizarea temporară din zona lucrărilor.

„Vă rugăm să circulați cu prudență, să respectați semnalizarea temporară și să vă planificați din timp deplasările, dacă este posibil”, mai transmite Metrorex.

Restricțiile sunt prevăzute pentru o perioadă de 10 zile, începând cu 13 octombrie 2026.

Magistrala 6 de metrou va lega Capitala de Aeroportul Otopeni

Magistrala 6 de metrou va realiza prima conexiune rapidă directă între Gara de Nord și Aeroportul Internațional Henri Coandă. Noua linie va avea o lungime de 14,2 km de cale dublă, 12 stații și va fi realizată în două secțiuni:

- 1 Mai - Tokyo (Secțiunea Sud) - 6,6 km, 6 staţii (Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa, Aeroport Băneasa, Tokyo);

- Tokyo - Aeroport Otopeni (Secțiunea Nord), cu 7,6 km și 6 staţii (Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I.C. Brătianu, Aeroport Otopeni).