Mai jos găsești lista candidaților la Senat și Camera Deputaților din județul Timiș, dar până acolo e bine să citești și cum poți vota la aceste alegeri.

Primele estimări pentru REZULTATE ALEGERI PARLAMENTARE 2020 vor fi anunțate la ora 21.00 în cadrul unui exit-poll realizat de Avangarde și CURS.

Libertatea vă prezintă listele cu candidații partidelor la alegerile parlamentare 2020 pentru fiecare județ în parte.

Cum votăm la aceste alegeri

La alegerile parlamentare de duminică, veți putea vota în localitatea și în secția de votare la care apăreți înscris în Registrul Electoral – www.registrulelectoral.ro – cu domiciliul sau reședința (viză de flotant). Există și excepții: puteți vota în orice altă secție de votare din aceeași circumscripție, dar în altă localitate. În București, nu puteți vota în alt sector.

Dacă nu aveți viza de flotant sau adresa de domiciliu într-un anumit județ, nu puteți vota pentru listele electorale corespondente, ci trebuie să vă deplasați în județul unde aveți drept de vot.

Cum votează cei aflați în carantină sau izolare

O particularitate a acestor alegeri și a celor precedente, locale, este dată de pandemie. Or, scrutinul reprezintă o provocare atât pentru organizatori, cât și pentru persoanele infectate sau aflate în carantină care vor să voteze.

Rezultate LIVE, s-au anunţat cifrele de la ora 16. Prezența la vot este considerabil mai scăzută față de parlamentarele din 2016
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Rezultate LIVE, s-au anunţat cifrele de la ora 16. Prezența la vot este considerabil mai scăzută față de parlamentarele din 2016

Românii aflați în carantină sau în izolare pot vota la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Ei trebuiau să depună o cerere pentru urna mobilă, până cel târziu pe 4 decembrie pentru a-și putea exercita dreptul de vot.

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Candidați PNL Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Timiș la Senat

GORGHIU ALINA-ŞTEFANIA
GAIŢA IONUŢ-SORINEL
BOJIN MIHĂIŢĂ
CIURLEA SORINA-ALEXANDRA
SARMEŞ DAN-ION
SCHEDAN DOINA

Candidați PNL Timiș la Camera Deputaților

PIRTEA MARILEN-GABRIEL
ARDELEAN BEN-ONI
ŞANDRU COSMIN
CHIRA CLAUDIU-MARTIN
BOGDAN CIPRIAN
SUPURAN SORIN
SAMOILĂ ELENA
LUPULESCU SAMUEL
BALAŞ NELU
COCEAN LIVIU-MARIUS
MARIŞ DANIELA-MIRELA
GRIGORIE TONI-ALEXANDRU
COLHON ADRIAN

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Candidați PSD Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Timiș la Senat

DOGARIU EUGEN
RĂDUCANU SEBASTIAN
COVACI DOREL
BEJAN SIMONA-ECATERINA
JURESCU PUIU
IOVIŢĂ MITICĂ

Candidați PSD Timiș la Camera Deputaților

GRINDEANU SORIN MIHAI
SIMONIS ALFRED-ROBERT
CIONCA ADRIAN-IOAN
RITIVOIU MIHAI
ŢUNDREA LUMINIŢA
IOVESCU ALEXANDRU-ADRIAN
IEREMIA ION-ARDEAL
LĂPĂDATU ALIN-ADRIAN
BARTA RĂZVAN-ALEXANDRU
ŢUCU ABEL-PETRU
COCONEŢU COSMIN-ION
ENUICA CRISTINA MARIA
MĂRINICĂ GEANNY-MARIAN

Candidați USR-PLUS Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR-PLUS Timiș la Senat

TRIFAN RAOUL-ADRIAN
REŞITNEC DAN
AMZA DIANA
VANCIA MIRCEA
MARCU CLAUDIU-ADRIAN
LĂZĂRESCU CAIUS-IOAN

Candidați USR-PLUS Timiș la Camera Deputaților

DRULĂ CĂTĂLIN
TODA DANIEL-LIVIU
FĂLCOI NICU
TÂRLEA KINGA
NEMETH ZOLTAN
CHIRILĂ OANA-ŞTEFANIA
JAHN CĂTĂLINA-NICOLETA
PUPŞA ALEXANDRU-DAN
CONSTANTINESCU ZÎNEL-CRISTIAN
STĂNILĂ COSMIN-VASILE
VĂTAU ANAMARIA-ALEXANDRA
RĂESCU BOGDAN
MARIN ION

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Candidați UDMR Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Timiș la Senat

FARKAS IMRE
HALÁSZ FRANCISC
ANDRASY NOEMI
SZABO FRANCISC
PĂŞTEAN ERIKA
KADAR GHEORGHE

Candidați UDMR Timiș la Camera Deputaților

MOLNAR ANDREI
SIPOS ELENA
KABAI JÓZSEF
IHASZ IOAN
PATIK IZABELLA
CSÁKI KAROL- ION- LUCIAN
DEMETER ZSOLT
NAGY RENATE
OLAH ATTILA-CAROL
KATONA GHEORGHE-IOSIF
HORVÁTH KATALIN
ALBERT LADISLAU-ZOLTAN
MAROSSY ZOLTAN-GHEORGHE

Candidați Pro România Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Pro România Timiș la Senat

BIRĂU NICOLAE
ILIESCU ROXANA-TEODORA
HOMORODEAN DORU-NICOLAE
VÎŞCU FLORIN-ALIN
IUHASZ RAMONA-LILIANA
POPESCU ADRIAN

Candidați Pro România Timiș la Camera Deputaților

PAU RADU-ADRIAN
COANDĂ ION-MARIAN
KORMAN VALENTIN
FARCA MANUEL
DOLECEK CRISTIAN
MORUŞ VASILE
BERTA DANIEL-ANDREI
MÎNECAN GABI-COSMIN
FĂNUŢ VASILE-DORIN
OFIŢER SANDRA
BOBIC NARCIS-SABIN
ŢUBREA FLORIN-MARIUS
POP OVIDIU-ANDREI

Candidați PMP Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP Timiș la Senat

DUGULESCU LIGIA-IUNIA
POPA OVIDIU-NICOLAE
NEGRILĂ ANDREI-RADU
GALBEN SILVIA-ELISABETA
CIOABLĂ GEORGE-MIHĂIŢĂ
PETROESC LIGIA-MANUELA

Candidați PMP Timiș la Camera Deputaților

NEAMŢU GEORGE-MIHAIL
CIONCA COSMIN-SAMUEL
BEJAN CRISTINEL
LELESCU TIBERIU-PROCOPIE
COSTEA GHEORGHE-MARIAN
SILAŞI ALEX-POMPILIU
POPESCU RALUCA-IOANA
RUSU TEODOR
FERARU FLORIAN
BRAŞOVEANU IONUŢ
DUGULESCU JAQUELINE FAYTHE
ŞTEF FLORIN-SORIN
CUREA RALUCA

Candidați PRM Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați PRM Timiș la Senat

MAYER MARIAN
IONEL LILIANA
ZANOCEA ANDREEA-BEATRICE
STOICA IONEL
CHELARIU MARIUS-MIREL
BIZĂU CARMEN-MELANIA

Candidați PRM Timiș la Camera Deputaților

MOROIANU DUMITRU
COZMA ION-ALIN
VLĂDOI MARIUS-CĂLIN
ŞOVAR IOAN
CURCUDEL NICOLAE
BIZĂU ROBIN-SORIN
CĂLIN DALIA-MARIA
CURCUDEL SONIA-LUCIANA
PALADE CORNELIA
VLASCICI NICULAE
TRUIA ION-BILIAN
VASINCA ADRIAN
NEMEŞ SAVETA

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Timiș la Senat

OLTEANU DORINA
DUMITREAN NICOLAE-SOLOMON
IANOSEV SREBRANCA
IANOŞEV DRAGOSLAV
SZANDA-VOLK STEFAN
MATICA MARIUS-FLORIN

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Timiș la Camera Deputaților

STOICA CIPRIAN-TITI
COJOCARU GRIGORE
OLĂRAŞU BIANCA-VICTORIA
SÎRBESCU ALEXANDRU
MORARIU DANIEL
SAVILLA SILVIU-ADRIAN
BOBARU COSTEL
MALIŢA FIROANA
HĂLĂLAI CRISTIAN-SABIN
OLARAŞU LAURENŢIU
LUNGU IONUŢ
CURCĂ DUMITRU-MARIAN
ISCRU GRIGORIE

Candidați Partidul Puterii Umaniste Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puterii Umaniste Timiș la Senat

OLAJOS LOREDANA-FLORINETA
TECA ION
OCOLIŞAN OLTIŢA-RODICA
BOTTNER MIHAELA
IANCU GABRIELA-VIORICA
CORNEA LAVINIA

Candidați Partidul Puterii Umaniste Timiș la Camera Deputaților

URDA IOAN
DENEŞ NICOLETA
VERTOPAN ZORAN
BUMBA DANIEL-BUJORICĂ
CÎRCEAG SORIN
CAIA SABIN
SUBA CĂLIN-ALIN
BĂLIN GELU
BONCHIŞ FLORIN
CHIFAN GHEORGHE-FLORIN
NEDELEA DUMITRU
DUNCA RĂZVAN-IOAN
CIUTEANU RAUL-CONSTANTIN

Candidați Partidul Verde Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Verde Timiș la Senat

ROMOŞAN IOAN
PETRUŢ ADRIAN

Candidați Partidul Verde Timiș la Camera Deputaților

TODEA PETRU-ADRIAN
VRAZSA MARIA-SIMONA

Candidați Partidul Ecologist Român Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Timiș la Senat

ROMANOV ADRIANA
SÎRBU MIHAELA
CORNU GEORGICĂ
SIMINIUC TATIANA
BRONŢ MARCELA-FABIOLA
OBRADOV JELIMIR-VICTOR

Candidați Partidul Ecologist Român Timiș la Camera Deputaților

ANDREI GEORGEO-MARCEL
CIOATĂ BOGDAN TRIFON
FLOREA GABRIEL-DIAMANDESCU
CIREAP DIANA-MARIA
GOAGĂ MARIAN
MARINCU SIMONA-TABITA
SÎRBU VALENTIN-MARIUS
MARCU-NIŢĂ CRISTIAN
CĂRARE IONUŢ-CĂTĂLIN

Candidați Alianța Renașterea Națională Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța Renașterea Națională Timiș la Senat

ŞTEFĂNESCU MARINELA

Candidați Alianța Renașterea Națională Timiș la Camera Deputaților

BANCIU DANIEL

Candidați Partidul Noua Românie Timiș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Românie Timiș la Senat

BADEA PETRE-CRISTIAN

Candidați Partidul Noua Românie Timiș la Camera Deputaților

BODNĂRESCU FLORIN

Candidați independenți în Timiș la alegerile parlamentare 2020

ROŞU GICĂ (Camera Deputaților)

Persoanele care nu știu la ce secție votează la alegerile parlamentare 2020, pot afla acest lucru accesând site-ul www.registrulelectoral.ro, unde nu trebuie decât să-și introducă numele de familie și CNP-ul.

Alegătorii care nu se pot deplasa la secția de votare în ziua alegerilor, inclusiv cei izolați la domiciliu din cauza COVID-19, pot solicita urna mobila la alegerile parlamentare 2020.

foto: Hepta

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