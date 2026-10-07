O amendă rutieră primită în străinătate nu dispare doar pentru că te-ai întors în România. Într-un caz soluționat recent, autoritățile germane au cerut executarea în România a unei sancțiuni de 888 de euro, iar dosarul a ajuns în fața unei instanțe românești.

O amendă rutieră primită în străinătate nu dispare odată ce te-ai întors în România. Un șofer român sancționat în Germania cu 1.231,43 de euro a ajuns în situația în care autoritățile germane au cerut executarea amenzii în România, iar Judecătoria Deva a admis solicitarea.

Amenda de 888 de euro a ajuns la o instanță din România

Șoferul fusese sancționat în Germania, iar după ce amenda a rămas neachitată, autoritățile germane au apelat la mecanismele europene prin care o sancțiune financiară poate fi recunoscută și executată într-un alt stat membru.

În septembrie 2026, dosarul a ajuns în România, unde instanța a fost chemată să recunoască sancțiunea și să permită recuperarea celor 888 de euro.

Cu alte cuvinte, revenirea în țară nu a șters datoria. Germania a putut cere României să continue procedura și să recupereze suma de la persoana sancționată.

Amenzile primite în UE pot fi recuperate și în România

Auto Motor și Sport explică faptul că statele Uniunii Europene cooperează atât pentru identificarea șoferilor care încalcă regulile, cât și pentru recuperarea anumitor sancțiuni financiare.

Un prag important este cel de 70 de euro, sumă care poate include și costurile procedurale. Peste acest nivel, autoritatea din statul în care a fost aplicată sancțiunea poate solicita recunoașterea și executarea ei într-un alt stat membru.

Asta nu înseamnă că orice amendă ajunge automat în instanță. Procedura depinde de țară, de tipul abaterii și de modul în care autoritățile aleg să continue recuperarea. Dar posibilitatea există și este folosită în practică.

Ce trebuie să faci dacă primești o amendă din străinătate

Cel mai important este să nu ignori documentul doar pentru că a venit din altă țară.

Trebuie verificat cine l-a emis, pentru ce abatere, data și locul faptei, termenul de plată și procedura prin care sancțiunea poate fi contestată. Dacă amenda este justificată, plata în termen poate evita majorări sau alte costuri administrative.

Dacă există o eroare, contestația trebuie făcută prin procedura statului care a aplicat sancțiunea, nu pur și simplu prin refuzul de a plăti.