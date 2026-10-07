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Transportatorii cer suspendarea amenzilor TollRo până la 1 aprilie 2027: „Sunt foarte multe probleme”

Alexandru Vlaicu
Alexandru Vlaicu
Jurnalist
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Transportatorii cer suspendarea amenzilor TollRo
Transportatorii cer suspendarea amenzilor TollRo. Foto: UNTRR
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Transportatorii solicită miercuri, 7 octombrie, suspendarea sancțiunilor pentru sistemul TollRo până când acesta va fi „matur și funcțional”, indicând data de 1 aprilie ca termen-limită. Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) atrage atenția că sistemul generează erori grave și cere o procedură de reconciliere înainte de aplicarea amenzilor.

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Transportatorii cer suspendarea amenzilor TollRo

TollRo a devenit obligatoriu pe 1 octombrie 2026 și se aplică vehiculelor cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone, concepute pentru transportul de marfă, precum și vehiculelor de transport mixt asimilate acestora, care circulă pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România. Tariful se calculează în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa EURO și tipul de drum.

UNTRR cere o perioadă de tranziție, fără sancțiuni, și reguli clare pentru situațiile în care plata nu se poate face din motive tehnice.

„Ne dorim ca același mediu politic care a fost atât de ferm în implementarea sistemului (TollRo - n.r.) la 1 octombrie să transmită un semn clar că îi pasă de industria transportului rutier din România. Solicităm suspendarea sancțiunilor până când sistemul este matur și funcțional sau până la 1 aprilie. Acesta este principalul lucru pe care ni-l dorim”, a declarat miercuri Radu Dinescu, secretarul general al UNTRR, în cadrul unei conferințe de presă, potrivit Agerpres.

„Vrem să plătim ce folosim, dar nu să fim amendați din cauza erorilor de sistem”

După implementarea sistemului, au urmat blocaje la plăți și conturi, fiind înregistrate peste o mie de sesizări în prima zi. Transportatorii spun că nu vor să fie amendați din cauza erorilor de sistem.

„Faptul că solicităm suspendarea amenzilor nu înseamnă că solicităm să nu plătim taxa. Plătim ceea ce folosim. Dar nu vrem să fim amendați pentru că, de exemplu, nu am putut alimenta contul din cauza sistemului. Dacă traseul nu poate fi determinat, amenda poate ajunge la 2.000 de lei. Ar trebui să existe o procedură de reconciliere. Dacă poliția identifică o problemă, ar trebui să existe o procedură similară celei prin care o persoană juridică este întrebată cine a condus un anumit autovehicul. Ar trebui să fii întrebat și să ai posibilitatea să clarifici situația, nu să primești direct o amendă de 2.000 de lei. Odată primită amenda, ai practic două opțiuni: o plătești și cazul se închide sau o contești și riști costuri mai mari. Dacă sistemul stabilește că parcursul nu a fost achitat, sancțiunea poate ajunge la un multiplu al valorii datorate”, a afirmat Radu Dinescu.

Transportatorii atrag atenția că există foarte multe probleme în sistem

Secretarul general al UNTRR spune că există „foarte multe probleme” în sistem.

„Toată lumea întreabă: «Merge sau nu merge sistemul?» Depinde pe cine întrebi. Dacă întrebi furnizorul de tehnologie, răspunsul este: «Merge». Dacă ne întrebați pe noi, vă spunem că există drumuri care nu apar pe hartă, există restricții de greutate introduse greșit și sunt situații în care nu poți ajunge, în aplicație, până la autobaza unde trebuie să ajungi în realitate. Sunt foarte multe asemenea probleme”, a adăugat Radu Dinescu.

El mai menționează că există în Parlament o inițiativă a senatorului Robert Cazanciuc care prevede suspendarea aplicării amenzilor până la începutul anului 2027.

CNAIR a anunțat în ce condiții nu se dau amenzi

CNAIR a anunțat că problemele tehnice apărute la platforma TollRo în data de 1 octombrie au fost remediate și că începând de marți, 6 octombrie, sistemul de plată și verificare funcționează în parametri normali.

Conducerea CNAIR dă asigurări că niciun utilizator nu va fi amendat dacă imposibilitatea de a achita taxele rutiere este cauzată direct de defecțiunile sistemului informatic.

„Niciun utilizator nu va fi amendat, în măsura în care, din motive tehnice imputabile platformei, nu poate accesa sau utiliza aplicația, iar acest aspect se aplică pe toată durata de existență a sistemului TollRo”, au precizat reprezentanții CNAIR.

Prin urmare, dacă o eroare de sistem împiedică finalizarea tranzacției sau accesarea platformei, utilizatorii beneficiază de protecție legală împotriva proceselor-verbale de contravenție.

Totuși, șoferii sunt sfătuiți să păstreze orice dovadă a încercării de plată sau a erorilor afișate de ecran în cazul unor neînțelegeri ulterioare.

„CNAIR vă informează că incidentele tehnice ale platformei TollRo, constatate la data de 1 octombrie, au fost remediate, iar aceasta funcţionează în parametri normali. Cu toate acestea, nu excludem apariţia unor incidente tehnice sporadice care pot afecta utilizarea platformei. Pentru a evita aplicarea amenzii, înainte de efectuarea deplasării, conducătorii auto au obligaţia să acceseze platforma TollRo, să se înroleze, să achiziţioneze rovinietă şi/sau TollRo. În măsura în care aceste acţiuni nu pot fi efectuate din cauza defecţiunilor tehnice ale platformei, conducătorii pot începe/continua deplasarea, fără riscul de a primi amendă", potrivit sursei citate.

Reprezentanții instituției precizează că aplicația informatică înregistrează automat toate operațiunile efectuate pe portal. Astfel, orice încercare eșuată de plată din cauza unor defecțiuni ale sistemului este salvată în bazele de date.

În paralel, sistemul este conceput să identifice și eventualele greșeli făcute de utilizator în timpul completării datelor, cum ar fi introducerea eronată a numărului de înmatriculare sau întreruperea voluntară a tranzacției.

„Atenție, însă, încercările eșuate din cauze tehnice vor fi reținute de sistem, care, de asemenea, va identifica inclusiv erorile utilizatorului. În plus, CNAIR, prin interogarea sistemelor, are posibilitatea de a identifica acei utilizatori care nu au accesat platforma, deși pretind că au încercat”, mai menționează CNAIR.

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Tags: tollro CNAIR Infrastructură amendă
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