Un doc plutitor uriaș, de 151 de metri lungime și 35 de metri lățime interioară, urmează să fie construit la Tulcea. Nu va fi folosit însă în România, ci va pleca spre o altă țară, unde va ajuta unul dintre cele mai importante șantiere navale ale grupului Vard să lucreze cu nave mult mai mari, scrie PiataAuto.md.

Docul actual are doar 100 de metri

Structura va fi construită la șantierul Vard din Tulcea și va ajunge la Vard Langsten, în Norvegia. Practic, un șantier naval din România va construi un doc pentru un alt șantier naval, care are nevoie de mai mult spațiu pentru navele sale. Motivul investiției este acela că docul folosit acum la Vard Langsten a devenit prea mic pentru unele dintre navele cu care norvegienii vor să lucreze. Actualul doc are 100 de metri lungime și 23 de metri lățime și poate suporta aproximativ 5.500 de tone.

Noul doc construit la Tulcea va fi mult mai mare, de 151 de metri lungime și 35 de metri lățime interioară, și va fi folosit în Norvegia pentru construcția, repararea și întreținerea unor nave de mari dimensiuni, inclusiv pentru paza de coastă.

Navele Jan Mayen au peste 136 de metri lungime

Printre navele pentru care actualul doc este prea mic se numără cele din clasa Jan Mayen. Acestea au 136,4 metri lungime și 22 de metri lățime și sunt construite pentru paza de coastă norvegiană. Carena lor este ranforsată astfel încât navele să poată opera inclusiv în zone cu gheață. Primele trei nave din clasa Jan Mayen au fost construite în două etape: corpurile au fost realizate la Vard Tulcea, în România, apoi au fost trimise în Norvegia, unde au fost echipate, testate și finalizate la Vard Langsten.

Acum, norvegienii vor să poată construi și întreține mai multe nave mari chiar la șantierul Vard Langsten, iar pentru asta au nevoie de un doc în care acestea să poată încăpea.

Construcția urma să înceapă până la sfârșitul lunii septembrie

Vard anunțase încă din luna mai 2026 decizia de a construi noul doc plutitor cu ajutorul șantierului din Tulcea, iar termenul stabilit pentru începerea construcției era sfârșitul trimestrului al treilea din 2026, adică până la 30 septembrie.

Construirea unui asemenea doc plutitor nu este un proiect obișnuit nici măcar pentru un șantier naval de mari dimensiuni. În loc să construiască o navă care va transporta oameni sau mărfuri, muncitorii din Tulcea vor realiza o structură uriașă care va fi folosită ulterior pentru construcția și întreținerea altor nave.

Tulcea a mai construit un astfel de gigant

Șantierul din România nu este însă la prima experiență de acest fel. În 2013, la Tulcea a mai fost construit un doc plutitor cu dimensiuni aproape identice. Acesta a fost realizat pentru șantierul naval Vard Promar din Brazilia și este folosit și în prezent. Proiectul de atunci a fost realizat cu implicarea companiei românești de proiectare navală Nasdis.

Șantierul Vard Tulcea dispune, la rândul său, de infrastructură suficient de mare pentru construirea unor asemenea structuri. Docul de la Tulcea are 209,2 metri lungime și o lățime interioară de 50,65 de metri, iar dimensiunile îi permit șantierului să lucreze la structuri navale foarte mari și neobișnuite, inclusiv la noul doc de 151 de metri care va fi trimis ulterior în Norvegia.