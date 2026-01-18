România, lider la numărul de proprietari de case

Potrivit raportului, 83% dintre români dețin o locuință, mult peste media europeană de 63%.

Cu toate acestea, peste 30% dintre români declară că sunt interesați să se mute în străinătate, în căutarea unei calități mai bune a vieții.

Totodată, 14% iau în calcul o mutare în următoarele 12 luni, un procent apropiat de media europeană (17%).

Principalele motive invocate sunt nevoia de mai mult spațiu (37%), dorința de a locui în cartiere mai bune (23%) și reducerea costurilor (16%).

Chiar dacă nemulțumirile cresc, 81% dintre români se declară mulțumiți sau foarte mulțumiți de locuința lor, un nivel peste media europeană.

Totuși, acest procent este în scădere cu 3% față de anul anterior, potrivit RE/MAX European Housing Trend Report 2025, realizat în august 2025 pe un eșantion de 21.000 de respondenți din Europa.

Costurile locative, principala problemă

Doar 40% dintre români se simt confortabili cu cheltuielile locuinței, sub media europeană de 45%.

Cea mai mare presiune vine din zona energiei: doar 30% declară că pot face față facturilor, comparativ cu 45% la nivel european.

Criza energetică a forțat 18% dintre români să apeleze la împrumuturi în ultimele 12 luni pentru a acoperi costurile locative, fără a include creditele ipotecare.

Impozite mai mari din 2026

Situația este agravată de majorarea impozitelor pe locuințe începând cu 2026, cu creșteri enorme, în funcție de localitate și zonă.

În București, taxele pe clădiri au crescut și cu 158%. De exemplu, impozitul pentru un apartament cu două camere din sectorul 6, taxa a sărit de la 173 la 447 de lei în doar un an, marcând un salt record.

În acest context, România rămâne o țară a proprietarilor, dar și una a nemulțumirilor tot mai mari, care îi determină pe mulți să se gândească la un nou început peste graniță.

