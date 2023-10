„Șocati și profund întristați de explozia și pierderea de vieți nevinovate la Spitalul Al Ahli Arab din Gaza. Toți civilii și infrastructura civilă trebuie protejați în orice moment. Dreptul internațional umanitar trebuie respectat. Responsabilitatea trebuie să fie clar stabilită”, a transmis MAE într-un mesaj pe X.

Shocked and deeply saddened by the explosion and loss of innocent lives at the Al Ahli Arab #Hospital in #Gaza. All civilians and civilian infrastructure must be protected at all times. International #humanitarian law must be upheld. Responsibility must be clearly established.