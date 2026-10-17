România vrea să investească aproximativ 4 miliarde de euro ca să mențină trupele americane pe teritoriul ei

România își intensifică eforturile pentru a sprijini prezența trupelor americane pe teritoriul său, oferindu-se să acopere o parte din cheltuielile suportate de Statele Unite, informează Bloomberg.

Decizia vine pe fondul tensiunilor tot mai mari din regiunea Mării Negre, o zonă de importanță strategică pentru securitatea europeană, potrivit unor surse citate de agenția menționată.

Investiții majore în baza Mihail Kogălniceanu

Pentru a încuraja consolidarea prezenței americane, autoritățile de la București au anunțat planuri de investiții de aproximativ 4 miliarde de euro până în 2040 în modernizarea și extinderea bazei Mihail Kogălniceanu, situată pe litoralul Mării Negre.

Investițiile vizează îmbunătățirea infrastructurii la standarde NATO, crearea unor condiții mai bune pentru trupele aliate și dezvoltarea altor facilități necesare.

Conform programului guvernamental al cabinetului condus de premierul desemnat Luca Niculescu, aceste eforturi includ, de asemenea, modernizarea bazelor de la Câmpia Turzii, Fetești și Centrul de Instruire Întrunită Cincu.

„Modernizăm și extindem infrastructura militară la standarde NATO, cu prioritate pentru bazele care găzduiesc trupe și capabilități aliate – Mihail Kogălniceanu, Câmpia Turzii, Fetești și Centrul de Instruire Întrunită Cincu – și o adaptăm noilor sisteme de armament. Dezvoltăm Centrul european de instruire F-16 de la Fetești ca centru regional de pregătire pentru piloții statelor NATO și partenere”, se arată în programul de guvernare al cabinetului propus de premierul desemnat Luca Niculescu.

Creșterea cheltuielilor pentru apărare

România intenționează să majoreze cheltuielile pentru apărare de la 2,5% la 5% din PIB, în conformitate cu obiectivele NATO, chiar dacă se confruntă cu unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană.

În plus, țara noastră este al doilea cel mai mare beneficiar, după Polonia, al fondurilor alocate prin programul european de achiziții comune pentru apărare, SAFE.

Dialog strategic cu SUA

În această vară, președintele Nicușor Dan a primit la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu o delegație a Congresului SUA, condusă de republicanul Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților, și democratul Eric Sorensen.

Președintele a declarat că extinderea prezenței economice și militare americane în România reprezintă o prioritate strategică atât pentru parteneriatul bilateral, cât și pentru securitatea regiunii Mării Negre.

„România este pregătită să își asume o parte mai mare din responsabilitatea propriei apărări – prin intensificarea angajamentelor și onorarea acestora”, a subliniat Nicușor Dan.

Prezență militară sporită

România găzduiește în prezent aproximativ 1.000 de soldați americani, însă autoritățile de la București speră să crească acest număr, mai ales în contextul în care Pentagonul urmează să finalizeze o reevaluare a prezenței sale militare în Europa până la sfârșitul anului 2026.

„Se lucrează la o prezență mai permanentă și mai numeroasă a trupelor americane în România”, a declarat șeful delegației americane în timpul întâlnirii cu ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu.

Marea Neagră, pe radarul NATO

Regiunea Mării Negre a devenit un punct fierbinte al tensiunilor geopolitice, pe măsură ce conflictul din Ucraina intră în al cincilea an.

Autoritățile române au evidențiat importanța strategică a regiunii pentru securitatea transatlantică și au subliniat necesitatea consolidării capacităților de descurajare și reziliență.

În acest scop, România colaborează cu partenerii NATO pentru dezvoltarea infrastructurii critice de mobilitate militară și implementarea viitoarelor reglementări europene în acest domeniu.

Priorități strategice comune

În cadrul discuțiilor bilaterale, oficialii români și americani au subliniat angajamentul reciproc de a avansa cooperarea în mai multe domenii, inclusiv economia, industria de apărare, energia, resursele minerale critice și tehnologiile emergente.

„Consolidarea și extinderea prezenței economice și militare a SUA în România reprezintă o prioritate – atât pentru parteneriatul nostru bilateral, cât și pentru securitatea regiunii Mării Negre și unitatea Alianței Transatlantice”, a reiterat președintele Nicușor Dan.

În semn de solidaritate, membrii delegației americane și oficialii români au luat masa împreună cu militarii din Baza Mihail Kogălniceanu.