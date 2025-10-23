„Tocmai a vizat o sinagogă”

„Este o zonă rezidențială liniștită… Nu există obiective militare în zonă; oamenii locuiesc aici,” a declarat un bărbat din cartierul Podil, care spune că puțin a lipsit ca „unul dintre noi să fi fost ucis”.

Acoperișul unei clădiri rezidențiale a fost lovit, iar geamurile altor clădiri au fost sparte, au relatat jurnaliștii de la fața locului. Resturi erau împrăștiate pe strada din fața Marii Sinagogi Corale din Kiev, în cartierul Podil, vizavi de o clădire rezidențială lovită de o dronă rusească.

„Dacă vreți să vorbiți despre campania de denazificare a lui Putin, acesta tocmai a vizat o sinagogă”, a spus Niland.

Primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, a declarat că cinci dintre persoanele rănite sunt în prezent spitalizate, în timp ce două primesc tratament ambulatoriu.

Conform rezultatelor preliminare, o grădiniță a fost lovită în atac, a declarat șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Tymur Tkachenko, adăugând că cinci mașini au fost avariate în cartier.

Cu o zi în urmă, autoritățile locale au raportat că Rusia a atacat Harkov cu drone, avariand o grădiniță, ucigând o persoană și rănind alte nouă.

Între timp, în districtul Desnianskyi, o clădire rezidențială a fost avariată în urma atacului rusesc, a declarat Tkachenko.

Unda de șoc a smuls parțial acoperișul

Marea Sinagogă Corală, din districtul Podilskyi al Kievului, a fost avariată în timpul unui atac rusesc cu drone Shahed. Unda de șoc a smuls parțial acoperișul, a spart geamurile și a deteriorat mobilierul și decorațiunile din interior.

Consequences of the russian strike on a residential building and synagogue on Podil, Kyiv pic.twitter.com/l3BWo7x8Wp — Chief Rabbi Of Ukraine Moshe Azman (@RabbiUkraine) October 22, 2025

Rabinul șef al Ucrainei, Moshe Azman, a relatat pe rețeaua de socializare X (fosta Twitter) despre consecințele bombardamentului de la Kiev. Potrivit acestuia, atacul din apropierea sinagogii a avut loc în jurul miezului nopții.

„Sinagoga din Podil tocmai a fost lovită de o dronă irano-rusă!”, a scris el.

Moshe Azman a arătat o înregistrare video cu urmările atacului. El le-a mulțumit salvatorilor și medicilor ucraineni care au ajuns imediat la fața locului și au oferit asistență. Azman a arătat bucăți din acoperiș împrăștiate în jurul clădirii, geamuri sparte, mobilier și uși deteriorate în interior.

