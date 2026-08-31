În timpul interviului, jurnalistul i-a adresat o întrebare directă și incomodă ministrului de Externe privind stadiul relațiilor diplomatice ale Federației Ruse. Ziaristul a remarcat că partenerii principali ai Moscovei au devenit două state izolate la nivel global, întrebându-l cum s-a ajuns la această situație.

Reacția lui Serghei Lavrov la parteneriatul cu Phenianul și Teheranul

Chestionat despre motivele pentru care Rusia se bazează exclusiv pe sprijinul regimurilor de la Phenian și Teheran, Serghei Lavrov a oferit o replică sfidătoare. „Și ce este rău în această companie?”, a întrebat retoric șeful diplomației de la Kremlin, încercând să minimizeze percepția de izolare.

„Ați menționat Coreea de Nord. Practic, avem acum doi aliați – Coreea de Nord și Iranul. Toată lumea se întreabă: cum am ajuns în acest punct, cum am ajuns în această companie?”, a spus Lavrov.

Moscova și-a intensificat semnificativ cooperarea militară și politică cu Iranul și Coreea de Nord în ultimii ani. În timp ce Teheranul a furnizat drone de atac și tehnologie militară, Phenianul a furnizat muniție de artilerie și rachete balistice, sprijinind efortul de război al Rusiei.

Retorica Kremlinului și izolarea internațională

În cadrul aceluiași interviu, ministrul rus de externe a încercat să justifice statutul de „state paria” atribuit aliaților săi, susținând că această etichetă a fost pusă de către țările occidentale care s-au considerat învingătoare în Războiul Rece. Lavrov a adăugat că Moscova practică o diplomație fermă și că își menține obiectivul de a reconfigura ordinea globală.

„Țări care anterior erau considerate state necinstite în întreaga lume au devenit principalii aliați ai Rusiei. Mulți se întreabă: de ce s-a întâmplat asta?”, au remarcat ei, adresându-se lui Lavrov.

„Erau considerați proscriși de cei care se imaginau învingători în «Războiul Rece» și proclamau pentru totdeauna «sfârșitul istoriei»”, a declarat ministrul rus de Externe, încercând să justifice apropierea Moscovei de regimurile iranian și nord-coreean și, în maniera tradițională a propagandei rusești, dând vina pe țările occidentale.

Deși Kremlinul susține în mod oficial că nu este izolat diplomatic și că menține legături strânse cu diverse națiuni din Sudul Global, declarațiile lui Lavrov confirmă că, din punct de vedere militar și strategic direct, sprijinul extern pentru Federația Rusă s-a restrâns la un cerc extrem de limitat de regimuri autoritare.

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