„Rusia nu vizează civili!”

Sesiunea a fost convocată după utilizarea de către Rusia a unei rachete Oreşnik împotriva regiunii Liov din Ucraina. În ciuda dovezilor covârșitoare care arată contrariul, Nebenzia a susținut că Rusia nu vizează civilii, acuzând, în schimb, Ucraina că atacă ținte civile și țările occidentale că ignoră aceste presupuse atacuri ucrainene asupra teritoriului rus.

Nebenzia a răspuns, de asemenea, la declarațiile recente ale reprezentanților Comisiei Europene, care au ridicat posibilitatea unui dialog viitor între UE și dictatorul rus.

Ambasadorul a afirmat că Moscova nu a refuzat niciodată să negocieze, dar, potrivit lui, Occidentul s-a bazat în mod eronat pe înfrângerea strategică a Rusiei.

„Până când liderul de la Kiev nu își va reveni și nu va accepta termeni realiști de negociere, vom continua să rezolvăm problema pe cale militară… Cu fiecare zi pe care o pierde, condițiile de negociere se vor înrăutăți pentru el”, a afirmat reprezentantul țării agresoare.

„O escaladare periculoasă şi inexplicabilă”

Statele Unite au denunţat luni, în faţa Consiliului de Securitate al ONU, utilizarea de către Rusia a rachetei balistice hipersonice Oreşnik într-un atac masiv în Ucraina. Atacul a avut loc săptămâna trecută, în noaptea de joi spre vineri, iar ambasadoarea adjunctă a SUA la Națiunile Unite, Tammy Bruce, a calificat acțiunea Moscovei drept „o escaladare periculoasă şi inexplicabilă”.

„Aceasta constituie o nouă escaladare periculoasă şi inexplicabilă, în timp ce Statele Unite lucrează cu Kievul, cu alţi parteneri şi cu Moscova pentru a pune capăt războiului printr-un acord negociat”, a spus Bruce.

Rusia a atacat Ucraina cu 36 de rachete și 242 de drone, vizând mai ales orașele Kiev, Liov și Krivîi Rîh. Cel puțin patru persoane au fost ucise, iar alte 24 rănite, în timp ce jumătate din blocurile de locuințe au rămas fără încălzire în Kiev.



