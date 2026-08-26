Prețul final al vânzării a depășit estimarea inițială

Prețul final al vânzării a depășit cu peste 100.000 de dolari estimarea inițială, stabilind un record pentru cel mai scump Porsche 911 utilizat de poliție vândut vreodată la licitație.

Vehiculul, cu designul său alb și dungile portocalii distinctive, reprezintă o piesă rară de istorie auto.

Specificații și detalii originale

Acest Porsche 911 Carrera Targa din 1989 își păstrează încă multe dintre caracteristicile originale, inclusiv girofarul funcțional montat pe bara Targa, un difuzor extern și un suport special pentru echipamentele poliției aflat în spatele scaunelor din față.

De asemenea, licitația a inclus două uniforme albe de poliție și o pereche de cizme negre, mai scrie publicația menționată.

Motorul său boxer cu șase cilindri, de 3,2 litri, a fost recondiționat cu aproximativ 4.000 de kilometri în urmă, iar odometrul indică un parcurs total de 156.826 de kilometri.

Alegerea acestui model de Porsche de către poliția olandeză nu a fost întâmplătoare

Datorită plafonului Targa, agenții puteau sta în picioare în vehicul pentru a dirija traficul, bucurându-se de o vizibilitate excelentă.

Această practică neobișnuită a transformat modelul într-un simbol al inovației și al eficienței în forțele de ordine ale vremii.

Nu s-a dezvăluit identitatea cumpărătorului

Identitatea cumpărătorului nu a fost dezvăluită, însă acesta va trebui să depășească unele obstacole logistice considerabile. Mașina, aflată anterior în colecția unui american, trebuie transportată în Europa pentru a putea fi utilizată.

În plus, legislația europeană impune ca girofarul să fie acoperit pe drumurile publice. În California însă, problema este și mai complicată, deoarece vehiculul nu poate fi înmatriculat în acest stat.