Să conduci o electrică în România poate fi mai scump decât o termică. Diferența ajunge până la 6.000 de euro

Mașina electrică nu iese întotdeauna mai ieftină atunci când sunt adunate toate cheltuielile. Pentru România, un studiu Ayvens estimează un cost total mai mare decât în cazul unei mașini cu motor termic. Diferența ajunge la aproximativ 6.000 de euro în patru ani și 120.000 de kilometri.

Cinci eurocenți pe kilometru, 6.000 de euro în patru ani

Analiza, prezentată de FloteAuto, indică pentru România un cost total de 0,33 euro pe kilometru pentru o mașină electrică, față de 0,28 euro pentru una pe benzină sau motorină.

Aplicate celor 120.000 de kilometri din scenariul studiului, valorile înseamnă aproximativ 39.600 de euro pentru electrică și 33.600 de euro pentru mașina cu motor termic. Diferența este de 6.000 de euro, echivalentul a aproximativ 125 de euro pe lună, pe parcursul celor patru ani.

Costul mașinii nu se oprește la alimentare

Cifrele din Ghidul Mobilității Ayvens 2026 reprezintă costul total de deținere. Ele nu înseamnă că electricitatea necesară unui kilometru costă mai mult decât benzina sau motorina. Comparația urmărește cheltuielile asociate folosirii mașinii pe întreaga perioadă analizată.

Distincția contează când comparăm două automobile. O economie la fiecare alimentare poate fi redusă sau anulată de alte cheltuieli. De exemplu, într-un calcul ipotetic, dacă o mașină costă cu 5.000 de euro mai mult la cumpărare și economisește 1.000 de euro anual la energie, sunt necesari cinci ani doar pentru recuperarea diferenței inițiale.

Rezultatul nu este același pentru fiecare șofer

Studiul oferă un reper pentru piața românească, în special pentru deciziile privind flotele. Nu spune că fiecare electrică este cu exact 6.000 de euro mai scumpă decât orice model pe benzină sau motorină. Perioada de utilizare și kilometrajul sunt esențiale pentru interpretarea rezultatului.