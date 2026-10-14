Prima reacție a lui Cristi Chivu după criticile presei italiene, în urma unei noi înfrângeri a lui Inter în Liga Campionilor

Inter Milano traversează un moment delicat, după ce a fost învinsă marți seară pe teren propriu de formația belgiană Club Brugge, cu scorul de 3-4, în etapa a doua din faza principală a Ligii Campionilor. Pentru campioana Italiei condusă de Cristian Chivu, acesta este al doilea eșec consecutiv în competiție, după înfrângerea inaugurală în fața celor de la Real Madrid (1-2), un parcurs care complică serios lupta pentru calificarea directă în optimi, relatează Gazeta Sporturilor și News.ro.

În urma acestui rezultat, gruparea „nerazzurra” a căzut pe locul 28 în clasamentul general al Ligii Campionilor, poziție aflată în afara zonei care asigură prezența în primăvara europeană.

La finalul unei partide spectaculoase, dar dominate de greșeli majore în compartimentul defensiv, antrenorul român de 45 de ani nu a căutat scuze și a ieșit în fața presei asumându-și întreaga vină pentru prestația echipei.

Cristi Chivu: „Nu reușesc să găsesc echilibrul. Îmi asum eu primul responsabilitatea”

Tehnicianul român a subliniat că momentele de tensiune din timpul jocului au dezorganizat complet așezarea tactică a echipei sale, în special după ce belgienii au preluat conducerea.

„Am avut prea multă frustrare și agitație, așa că am pierdut echilibrul, iar după scorul de 2-1 totul a ieșit de sub control. Suntem conștienți de ceea ce nu merge în Liga Campionilor. Există ceva care ne urmărește și îmi asum eu primul responsabilitatea. Nu reușesc să găsesc echilibrul potrivit în anumite meciuri”, a declarat Cristian Chivu la conferința de presă de după meci.

Fostul căpitan al naționalei României a remarcat că diferența de ritm dintre competiția internă și cupele europene este una pregnantă, iar lipsa de luciditate a costat scump gruparea milaneză.

„Sunt aspecte care trebuie reevaluate, mai ales în Liga Campionilor: în această competiție, când ești condus, este dificil să revii. Trebuie să ne concentrăm pe echilibrul nostru și să regăsim distanțele potrivite; poate că am fi putut face ceva mai bine în pregătirea meciului. Între Serie A și Liga Campionilor, totul este diferit în ceea ce privește intensitatea și calitatea tehnică”, a spus Cristian Chivu.

„În următoarele șase meciuri vom încerca să schimbăm cursul lucrurilor. Fără furie și fără determinare nu se pot realiza reveniri. Vrem să acționăm mai degrabă decât să reacționăm; astăzi ne-a lipsit luciditatea și am avut prea multă agitație”, a conchis Cristian Chivu.

Presa italiană l-a taxat dur: note de 4 și 5 pentru antrenorul român

Discursul asumat al tehnicianului nu a domolit însă reacțiile jurnaliștilor sportivi din Peninsulă, care au analizat la sânge deciziile tactice și vulnerabilitățile arătate de Inter în fața lui Club Brugge.

Mediile din Italia i-au acordat lui Chivu calificative cuprinse între 4 și 5, evidențiind jocul haotic din apărare al campioanei Italiei.

Cea mai aspră evaluare a venit din partea publicației FCInter1908.it, care l-a notat pe antrenorul român cu 4, descriind evoluția milanezilor drept o scăpare de sub control.

„Un dezastru. Echipa joacă fără niciun pic de echilibru, iar spre final Brugge pare că se află într-un parc de distracții. Acesta nu este fotbalul european. În două meciuri, Inter le-a permis adversarilor să-și creeze aproximativ 20 de ocazii de gol. Așa nu poți ajunge departe”, a notat FCInter1908.it.

Publicația Tuttomercatoweb i-a dat nota 5 lui Chivu, contestând faptul că alinierea formulei de bază nu a adus siguranța scontată și aducând în discuție inclusiv postul de portar:

„A trimis pe teren toți titularii, dar alegerea nu a dat roade. A fost depășit categoric de omologul său, care a condus-o pe Brugge spre un adevărat festin. Două meciuri, zero puncte. Acum drumul în Liga Campionilor devine complicat și va trebui să găsească o soluție. Chiar să nu merite Provedel o șansă? Acum trebuie să se gândească la asta”.

La rândul lor, analiștii de la FCInterNews.it au acordat tot nota 5, amintind de o serie negativă a clubului în Europa și remarcând prăbușirea liniei defensive:

„O seară de coșmar. A opta înfrângere în ultimele nouă meciuri din Liga Campionilor, cu amintiri neplăcute legate de Bodo/Glimt. Inter le-a oferit libertate celor de la Club Brugge, iar belgienii au avut curajul să profite. Momentul decisiv a fost ocazia ratată de Lautaro la scorul de 1-1. Din acel moment, a început un festival al greșelilor în defensivă, care s-a topit ca untul. Niciodată până acum echilibrul echipei nu s-a prăbușit în asemenea măsură. Prea mulți jucători l-au dezamăgit. Scoaterea lui Thuram de pe teren s-a dovedit o decizie neinspirată. Lupta pentru primele opt locuri este acum extrem de complicată.”

Și publicația Leggo.it a optat pentru nota 5, consemnând că renunțarea la rotația jucătorilor nu a adus plusul de prospețime așteptat, în timp ce Eurosport Italia a punctat că, deși echipa a demonstrat din nou capacitate de reacție pe tabelă, dependența de a recupera mereu handicapuri pe tabelă devine nesustenabilă la cel mai înalt nivel.