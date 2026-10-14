În urmă cu doar câteva zile, numele lui Mugur Mihăescu a fost pe buzele mai multor celebrități, după ce a avut un discurs în Parlament, cu ocazia votului pentru instituirea zilei de 19 noiembrie ca Ziua Națională a Antreprenoriatului Feminin.

„Am votat împotriva acestui proiect, care nu este o lege, după părerea noastră. Este un proiect de lege care, în primul rând, discriminează. Ce e aia femeie-antreprenor, organizație de femei? Suntem diferiți femeile și bărbații atât de mult încât trebuie să ne punem aceste sintagme asupra noastră? Femeia-antreprenor? Ce fel de legi dăm? Femei-antreprenor...

De ce nu dăm «crocodili antreprenor?». De ce nu dăm «câini antreprenor?». Haideți să dăm legile care contează cu adevărat. Și anume legile antreprenoriatului, politici publice pentru antreprenoriat, taxe mai mici, impozite mai mici, un loc predictibil unde să îți desfășori activitatea. Vă garantez că femeile ar fi foarte mulțumite, fără să li se pună sorcove în piept”, a spus, printre altele, Mugur Mihăescu.

Andreea Raicu a fost prima care l-a pus la zid pe fostul actor care i-a dat viață lui Garcea, dar a jucat-o și pe Leana în „Vacanța Mare”, afirmând că acesta nu ar trebui să aducă „femeile într-o analogie cu câinii”, adăugând că „asemenea declarații arată cât de prezentă este încă moștenirea patriarhală: munca femeilor este luată în derâdere, iar lipsa de respect trece drept umor”.

Și Virgil Ianțu l-a atacat pe Mugur Mihăescu după declarațiile acestuia din Parlamentul României.

„Mesajul dumneavoastră la adresa femeilor este revoltător și profund lipsit de respect. Să ironizezi și să încerci prin discurs să umilești femeile, de la tribuna Parlamentului, spune multe despre felul în care înțelegeți respectul și responsabilitatea publică. Vă puteți ascunde în spatele ironiei, deși e evident că nu știți ce înseamnă, dar ea nu scuză misoginismul și nici disprețul. Femeile nu au nevoie de aprobarea dumneavoastră pentru a merita respect”, a afirmat prezentatorul TV.

Apoi, după ce a văzut reacțiile vedetelor, Mugur Mihăescu s-a apărat în Cancan și a afirmat că declarația lui a fost interpretată greșit și că nu ar fi putut să vorbească urât despre femei, ținând cont că este căsătorit și are o fiică.

„Aceste reacții au fost pentru că oamenii au decupat ce au vrut, tocmai ca să nu înțeleagă lumea ce am spus acolo. Misogin este cel care face asociații de femei. Bărbatul și femeia au aceleași oportunități, sunt egali. Nu-ți trebuie asociație de bărbați. De ce să facem acum o asociație de bărbați sau o organizație de bărbați? Organizație de femei? Ce e asta? Ce prostie e asta? De asta v-am spus: de ce nu faceți o organizație de câini sau de scaune? Pentru că sunteți niște misogini care vă bateți cu pumnul în piept că faceți pentru femei. Nu faceți nimic pentru femei, că nu sunt deosebite de bărbați. Faceți pentru oameni. Nu pentru femei, nu pentru bărbați. Faceți pentru oameni. Oamenii sunt și femei, și bărbați.