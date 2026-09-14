Statul construiește o școală într-o comună fără niciun elev, unde primarul merge la birou direct cu elicopterul

Statul continuă să aloce milioane de lei pentru proiecte inutile în comune aproape pustii, în timp ce primarii lipsesc, iar funcționarii publici sunt deseori absenți de la birou. Un exemplu este comuna Brebu Nou, din județul Caraș-Severin, unde trăiesc mai puțin de 100 de locuitori permanenți. Aici, statul construiește o școală deși în comună nu este niciun elev, după cum a dezvăluit o anchetă realizată de Știrile PRO TV.

Statul român construiește o școală într-o comună fără niciun elev

În comuna Brebu Nou, formată din satele Brebu Nou și Gărâna, majoritatea caselor sunt pustii, iar locuitorii permanenți sunt extrem de puțini. Conform ultimului recensământ, doar 166 de persoane figurează în evidențe, dar în realitate, numărul celor care locuiesc acolo permanent este sub 100.

În ciuda acestui fapt, autoritățile au decis să construiască o școală cu opt clase la Gărâna, grupuri sanitare și toate dotările moderne, deși în comună nu există niciun copil.

„Nu avem niciun copil, dar construim o școală... Nu se știe niciodată, poate se repopulează”, a declarat viceprimarul Maletici Zlatomir, pentru sursa citată mai sus.

Investiția se ridică la patru milioane de lei. Fondurile au fost alocate din PNRR pentru proiectul care este deja în derulare, deși, potrivit localnicilor, comuna nu a avut niciodată 200 de copii, câți ar putea găzdui unitatea școlară.

„Vedem ce o să facem”, mai adaugă viceprimarul, în interviul acordat la „România, te iubesc!”.

Primăria din Brebu Nou are doar șapte angajați

Primăria Brebu Nou, care are doar șapte angajați, a primit în 2025 peste 1,1 milioane de lei de la guvern pentru a evita falimentul, cu toate că veniturile proprii s-au ridicat la numai 500.000 de lei.

Însă chiar și cu acest sprijin financiar, activitatea instituției lasă de dorit. Reporterii au găsit marți dimineață, la ora 9.30, un singur angajat la birou. Restul personalului, inclusiv primarul Gabriel Iosif Bordea, era „la ședință”. Viceprimarul a confirmat ulterior că edilul și secretara se aflau în oraș. Totuși, ulterior, secretara Florina Margan a recunoscut că nici ea, nici primarul nu au fost prezenți la vreo ședință, fiind, de fapt, în concediu.

Potrivit sursei citate mai sus, primarul Gabriel Bordea, ar face parte dintr-o familie înstărită din Timișoara și ar fi aproape imposibil de găsit în comună. „Nu l-am mai văzut de vreo 2-3 luni. Dă ordine”, a declarat un localnic. Conform Stirile PRO TV, primarul ar ajunge în localitate doar ocazional și ar folosi inclusiv un elicopter ca să se deplaseze, fiind ocupat cu afacerile familiei.

La Brebu se construiește un sediu nou pentru primărie și o pistă de biciclete nefuncțională

În satul Brebu Nou se construiește un nou sediu de primărie, deși actuala clădire deservește doar cinci angajați. Costul noii construcții se ridică la peste un milion de lei, bani proveniți tot din fondurile guvernamentale. Conform viceprimarului, noul sediu va fi folosit doar câteva zile pe săptămână, în funcție de necesități, mai relatează sursa citată.

Între timp, o pistă de biciclete, construită cu un milion de lei din PNRR, a fost deja distrusă de ploi, fiind acoperită de pământ și piatră. „Vedem... trebuie... o să intervenim ulterior!”, a fost reacția autorităților locale cu privire la această problemă.

Comasarea administrativ-teritorială poate reprezenta sau nu o soluție

Într-o țară cu 2.862 de comune, dintre care 2.395 au mai puțin de 5.000 de locuitori, iar aproape 900 de comune au sub 2.000 de locuitori, soluția comasării administrativ-teritoriale ar putea aduce economii de 10 miliarde de lei anual, conform Cosette Chichirău, fost parlamentar și inițiator al unei aplicații care analizează eficiența administrativă.

„Din 3.186 de UAT-uri, am putea rămâne cu 1.300-1.500, reducând astfel costurile de funcționare la jumătate”, a explicat Chichirău pentru Stirile PRO TV.

Cu toate acestea, liderii politici actuali întârzie să ia măsuri concrete. „Aceasta este de fapt singura reformă care trebuie făcută la nivelul administrației publice locale”, a declarat Sorin Grindeanu, președintele PSD, recunoscând însă că nici el nu a întreprins pași concreți în acest sens. La rândul său, premierul Ilie Bolojan a afirmat că o astfel de reformă ar putea avea loc abia în perioada 2028-2032.

Deși aplicarea unor măsuri precum comasarea comunelor ar putea reduce costurile de funcționare și ar optimiza utilizarea resurselor, reticența politicienilor și interesele locale par să fie principalele piedici.