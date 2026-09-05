Șoferii care alimentează sâmbătă, 5 septembrie 2026, în București găsesc prețuri noi la pompă pentru benzină și motorină. Comparativ cu vineri, 4 septembrie, benzina este mai scumpă la MOL, OMV și Lukoil, în timp ce Rompetrol, Socar și Petrom au păstrat aceleași tarife. La motorină, modificările diferă de la o companie la alta: două rețele au crescut prețurile, una le-a redus, iar celelalte au rămas la același nivel.

Cât costă benzina în București, sâmbătă, 5 septembrie 2026

Prețul benzinei standard pornește de la 9,51 de lei/litru și ajunge până la 9,70 de lei/litru, în funcție de rețeaua de benzinării. La MOL, benzina costă 9,70 de lei/litru, cu 9 bani mai mult decât vineri, când era 9,61 de lei/litru. O majorare identică a fost operată și de OMV, unde prețul a urcat de la 9,61 de lei la 9,70 de lei/litru.

Și Lukoil a scumpit benzina, de această dată cu 10 bani, astfel că un litru costă acum 9,67 de lei, față de 9,57 de lei în ziua precedentă. În schimb, la Rompetrol prețul a rămas 9,59 de lei/litru, fără nicio modificare față de 4 septembrie. La Socar, benzina continuă să coste 9,51 de lei/litru, cel mai mic preț dintre marile rețele din București, iar la Petrom litrul de benzină se menține la 9,64 de lei.

Astfel, potrivit datelor Peco Online, cea mai ieftină benzină din Capitală este disponibilă în continuare la Socar, iar cele mai ridicate prețuri sunt afișate la MOL și OMV.

Cât costă motorina în București, sâmbătă, 5 septembrie 2026

La motorină, prețurile sunt cuprinse între 10,10 lei/litru și 10,23 de lei/litru.

La MOL, motorina s-a scumpit cu 2 bani, ajungând la 10,16 lei/litru, de la 10,14 lei în ziua precedentă. Cea mai mare modificare este la OMV, unde litrul de motorină costă acum 10,16 lei, cu 13 bani mai mult decât vineri, când era 10,03 lei/litru.

În schimb, Rompetrol a redus prețul motorinei cu 2 bani, de la 10,18 lei la 10,16 lei/litru. La Socar prețul rămâne 10,14 lei/litru, la Lukoil se menține la 10,23 de lei/litru, iar la Petrom motorina costă în continuare 10,10 lei/litru, fiind cea mai ieftină ofertă dintre marile rețele de benzinării din București.

Motorina s-a ieftinit temporar de la 1 septembrie, după ce Ministerul Finanțelor a majorat reducerea accizei de la 20% la 25%. Concret, această ajustare reprezintă o diminuare de 701,07 lei/1.000 de litri, respectiv 829,69 de lei/tonă.

Astfel, în perioada 1-15 septembrie 2026, nivelul accizei efective la motorina standard va fi de 2.103,22 de lei/1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă. Scopul principal al acestei măsuri este protejarea puterii de cumpărare a populaţiei şi a stabilităţii economice.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, sâmbătă, 5 septembrie 2026

Potrivit platformei Peco Online, cea mai ieftină benzină din România costă 9,48 de lei/litru și este vândută la o stație Socar din municipiul Suceava, pe Calea Unirii, nr. 35.

Cea mai ieftină motorină din țară este disponibilă la prețul de 9,97 de lei/litru, la o stație RST din comuna Lungulețu, județul Dâmbovița, pe strada Principală, nr. 81.

Benzina și motorina s-au scumpit din nou, sâmbătă, 5 septembrie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

În București, cel mai mic preț pentru benzină este 9,51 de lei/litru, iar pentru motorină 10,10 lei/litru. În Cluj-Napoca, benzina poate fi găsită de la 9,54 de lei/litru, iar motorina – de la 10,09 lei/litru. În Timișoara, benzina ajunge la 9,48 de lei/litru, cel mai mic preț dintre marile orașe, iar motorina costă 10,10 lei/litru.

La Iași, benzina și motorina pornesc de la 9,51 de lei, respectiv 10,10 lei/litru, iar în Constanța cele mai mici prețuri sunt tot 9,51 de lei/litru pentru benzină și 10,10 lei/litru pentru motorină.

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii trebuie să verifice datele înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

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