Secretul lansatoarelor Kh-101 de pe Tu-160M și câte bombardiere Tu-95MS și Tu-22M3 sunt în baza rusă de la Olenya

Noi imagini din satelit publicate de platforma de monitorizare AviVector arată activitatea de la bazele aviației strategice ruse Engels și Olenya. La Engels, bombardierele Tu-160M sunt echipate cu rachete de croazieră Kh-101, iar la baza Olenya au fost observate, la 9 octombrie 2026, șapte avioane Tu-95MS și 33 de bombardiere Tu-22M3, relatează defence-ua.com.

Cum sunt echipate bombardierele Tu-160M cu rachete Kh-101 la baza Engels

Imagini din satelit publicate de platforma de monitorizare AviVector oferă detalii despre principalele aerodromuri ale aviației strategice ruse, unde sunt staționate bombardierele Tu-95MS și Tu-160. Imaginile arată inclusiv modul în care avioanele Tu-160M sunt echipate cu rachete de croazieră Kh-101 la baza aeriană Engels. Totodată, acestea permit estimarea numărului de bombardiere strategice Tu-95MS și Tu-22M3 de la baza Olenya.

Potrivit analizei imaginilor publicate de AviVector, modul în care sunt echipate bombardierele Tu-160M cu rachete Kh-101 la aerodromul Engels sugerează că rușii preferă să aducă avioanele strategice pe rând și să le înarmeze în aceeași succesiune.

Această observație indică și o posibilă explicație pentru intervalele dintre atacurile masive asupra Ucrainei cu ajutorul aviației strategice ruse. Acestea ar putea fi influențate, printre altele, de timpul necesar transferului bombardierelor între aerodromurile Engels și Olenya, precum și de efectuarea procedurilor tehnice corespunzătoare.

Ritmul în care sunt echipate bombardierele la baza Engels ar putea fi influențat și de situația lucrărilor pentru construirea unor adăposturi destinate avioanelor. Lucrările au început în urmă cu aproximativ un an, însă, potrivit observațiilor prezentate în material, până în prezent au fost identificate doar trei structuri metalice pentru viitoarele hangare.

Câte bombardiere rusești se aflau la baza Olenya pe 9 octombrie 2026

În ceea ce privește baza aeriană Olenya, imaginile din satelit indicau, la 9 octombrie 2026, prezența a 7 bombardiere strategice Tu-95MS și a nu mai puțin de 33 de avioane Tu-22M3.

Dintre acestea, șase avioane Tu-95MS se întorseseră anterior la baza aeriană Ukrainka, din Extremul Orient rus, în timp ce un bombardier Tu-22M3 fusese transferat la baza Engels.

Pe baza acestor observații, analiza sugerează că Rusia ar putea păstra o parte dintre bombardierele strategice Tu-95MS la bazele aeriene din partea europeană a teritoriului său.

Totuși, potrivit sursei, cea mai capabilă operațional parte a flotei de Tu-95MS este menținută la bazele aeriene din Extremul Orient rus. Scopul ar fi evitarea unor noi lovituri ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei asupra acestor aeronave.

Imaginile ar putea indica pregătirea unui nou atac masiv asupra Ucrainei

Analiza publicată de AviVector sugerează că Rusia ar putea începe pregătirile pentru un nou atac masiv asupra Ucrainei, folosind aviația strategică.