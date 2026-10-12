Semafoare de 1.000.000 de euro, oprite după doar două ore la Sibiu. Sistemul inteligent a provocat cozi uriașe

Un sistem de semafoare inteligente, instalat la Sibiu pentru a reduce aglomerația din trafic, a fost oprit după numai două ore de testare. În loc să circule mai repede, șoferii s-au trezit blocați în coloane de mașini. Sistemul face parte dintr-un proiect de 6,4 milioane de lei, finanțat din fonduri europene, scrie Profit.ro.

Semafoarele inteligente au funcționat doar două ore

Totul s-a întâmplat marți, 6 octombrie 2026, când Primăria Sibiu a pus în funcțiune noul sistem de semaforizare adaptivă în două dintre cele mai circulate intersecții ale orașului. Testarea a început la ora 10.30, în zona Calea Dumbrăvii – Bulevardul Vasile Milea – Strada Constantin Noica și în Piața Unirii. Sistemul trebuia să regleze automat durata semnalelor roșu și verde, în funcție de numărul mașinilor și de direcțiile în care acestea circulau.

Numai că, după pornirea semafoarelor, traficul a devenit mai aglomerat decât înainte. S-au format coloane lungi de mașini, iar circulația a fost îngreunată inclusiv pe străzile din apropiere. La ora 12.30, după două ore de testare, semafoarele au fost oprite. Poliția Rutieră a confirmat că aglomerația a fost mai mare decât în condițiile obișnuite și că sistemul nu va mai dirija circulația în cele două intersecții până la găsirea unei soluții.

Un proiect de 6,4 milioane de lei, finanțat prin PNRR

Sistemul face parte dintr-un proiect mai amplu al Primăriei Sibiu, în valoare totală de 6,4 milioane de lei, finanțat integral din fonduri europene nerambursabile prin PNRR. Din această sumă, 5,26 milioane de lei reprezintă valoarea contractului încheiat cu asocierea Swarco Traffic Romania și Global Tech Xper, pentru instalarea echipamentelor și realizarea celorlalte lucrări necesare.

Restul banilor au fost folosiți pentru achiziționarea a 20 de afișaje digitale destinate stațiilor de transport public. În total, au fost montate 163 de semafoare noi, pentru mașini și pietoni, în 18 locații de pe traseul dintre Bulevardul Vasile Milea și Șoseaua Alba Iulia. Proiectul include senzori care măsoară traficul, echipamente pentru comunicarea dintre intersecții și un centru de comandă de unde circulația poate fi monitorizată în timp real.

De ce au provocat blocaje semafoarele inteligente

Primăria Sibiu susține că, înainte de activare, au fost analizate informațiile colectate de senzori. Specialiștii au studiat numărul vehiculelor, direcțiile de deplasare și intensitatea traficului, apoi au realizat simulări pentru configurarea sistemului. În trafic însă, lucrurile nu s-au desfășurat conform calculelor.

Mașinile care schimbau benzile în sensurile giratorii, acumularea vehiculelor între intersecții și modul în care se intersectau fluxurile de circulație au creat situații pe care sistemul nu a reușit să le gestioneze. Primăria a recunoscut că „sistemul trebuie recalibrat”, după ce testarea a arătat că unele probleme nu puteau fi anticipate complet prin simulări.

Intersecțiile sunt extrem de circulate. Potrivit datelor anunțate anterior de municipalitate, într-o zi de școală, numai între orele 7.00 și 9.00, prin Piața Unirii și intersecția dintre Calea Dumbrăvii și Bulevardul Vasile Milea trec aproximativ 3.000 de mașini.

Tocmai pentru că aceste intersecții se influențează reciproc, autoritățile au decis să introducă un sistem care să coordoneze semafoarele de pe întregul traseu.

Primăria vrea să modifice inclusiv marcajele rutiere

Autoritățile nu intenționează să renunțe la proiect. Reprezentanții Primăriei, ai Poliției Rutiere și ai companiei Swarco urmează să analizeze imaginile și datele înregistrate în timpul testului, pentru a identifica exact locurile în care s-au format blocajele.

Vor fi modificate, dacă analiza confirmă necesitatea, timpii semafoarelor, marcajele și indicatoarele rutiere, dar și organizarea circulației în apropierea Străzii Constantin Noica. Una dintre problemele identificate este schimbarea benzilor în interiorul sensurilor giratorii. Primăria vrea ca șoferii să știe din timp pe ce bandă trebuie să se încadreze, în funcție de direcția în care urmează să meargă. Pentru aceasta, vor fi analizate și modificări ale marcajelor, inclusiv folosirea unor linii continue.