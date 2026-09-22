Un cetățean bulgar a fost reținut de polițiștii de frontieră după ce a fost oprit în localitatea Varlaam, comuna Adunații Copăceni. În autoturismul înmatriculat în Bulgaria au fost descoperite peste 82.000 de țigarete, în valoare de aproape 124.000 de lei.

Un șofer bulgar a fost oprit de polițiștii de frontieră în localitatea Varlaam, comuna Adunații Copăceni, după ce autoturismul pe care îl conducea, înmatriculat în Bulgaria, a intrat în atenția autorităților.

Acțiunea a avut loc pe 21 septembrie, în jurul orei 11:30. Polițiștii din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu cei de la Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, urmăreau mașina care circula pe ruta Bulgaria-România, existând indicii privind implicarea într-o activitate ilicită.

Șoferul avea peste 4.100 de pachete de țigări în mașină Sursa foto: Poliția de Frontieră

În urma verificării autoturismului, polițiștii au descoperit 82.520 de țigarete, echivalentul a 4.126 de pachete, în mașina șoferului bulgar. Produsele aveau timbru fiscal specific Republicii Bulgaria.

Valoarea țigaretelor a fost estimată la aproximativ 123.780 de lei.

Țigările erau ascunse în niște genți de călătorie Sursa foto: Poliția de frontieră

Întreaga cantitate a fost confiscată și introdusă în Camera de Corpuri Delicte a instituției, urmând să fie folosită în cadrul anchetei.

Polițiștii de frontieră au întocmit un dosar penal pentru deținerea sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, peste limita legală de 10.000 de țigarete, atunci când acestea sunt nemarcate, marcate necorespunzător sau cu marcaje false.

Valoarea totală a țigaretelor depășește 123.000 de lei Sursa foto: Poliția de Frontieră

Cetățeanul bulgar a fost reținut pentru 24 de ore.