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Un cetățean bulgar a fost reținut de polițiștii de frontieră după ce a fost oprit în localitatea Varlaam, comuna Adunații Copăceni. În autoturismul înmatriculat în Bulgaria au fost descoperite peste 82.000 de țigarete, în valoare de aproape 124.000 de lei.
Un șofer bulgar a fost oprit de polițiștii de frontieră în localitatea Varlaam, comuna Adunații Copăceni, după ce autoturismul pe care îl conducea, înmatriculat în Bulgaria, a intrat în atenția autorităților.
Acțiunea a avut loc pe 21 septembrie, în jurul orei 11:30. Polițiștii din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu cei de la Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, urmăreau mașina care circula pe ruta Bulgaria-România, existând indicii privind implicarea într-o activitate ilicită.
În urma verificării autoturismului, polițiștii au descoperit 82.520 de țigarete, echivalentul a 4.126 de pachete, în mașina șoferului bulgar. Produsele aveau timbru fiscal specific Republicii Bulgaria.
Valoarea țigaretelor a fost estimată la aproximativ 123.780 de lei.
Întreaga cantitate a fost confiscată și introdusă în Camera de Corpuri Delicte a instituției, urmând să fie folosită în cadrul anchetei.
Polițiștii de frontieră au întocmit un dosar penal pentru deținerea sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, peste limita legală de 10.000 de țigarete, atunci când acestea sunt nemarcate, marcate necorespunzător sau cu marcaje false.
Cetățeanul bulgar a fost reținut pentru 24 de ore.
Poliția de Frontieră Giurgiu anunță că desfășoară în continuare acțiuni pentru prevenirea și combaterea activităților ilegale la frontieră, în cooperare cu celelalte instituții competente.
Recent, un șofer de TIR din Bulgaria a fost prins la Calafat cu aproape 484.000 de țigarete ascunse în semiremorcă.