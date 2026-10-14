Șoferul unui camion românesc a fost arestat pe loc în Franța, după ce vameșii au descărcat 26 de paleți cu gresie

Vameșii din Montbéliard, Franța, au descoperit 72,5 kilograme de cocaină ascunse sub podeaua remorcii unui camion înmatriculat în România. Captura a fost făcută pe 8 octombrie, în urma unui control la o stație de taxare de pe autostrada A36, în departamentul Doubs. Este cea mai mare captură de cocaină din 2026 a Direcției Regionale a Vămilor din Besançon.

Camionul românesc transporta 26 de paleți cu gresie din Spania în Germania

Descoperirea a fost făcută joi, 8 octombrie, la începutul după-amiezii, de agenții brigăzii vamale din Montbéliard. În timpul unui control rutier efectuat la stația de taxare Saint-Maurice, pe autostrada A36, în departamentul Doubs, vameșii au decis să verifice un camion înmatriculat în România.

Potrivit comunicatului publicat luni, 12 octombrie, de autoritățile vamale franceze, șoferul a prezentat un document de transport care indica livrarea a 26 de paleți între Spania și Germania. La primele verificări, agenții au constatat că paleții conțineau plăci ceramice.

Controlul a continuat însă cu o inspecție amănunțită a remorcii.

Cocaină ascunsă sub podeaua remorcii

Vameșii au descărcat toți cei 26 de paleți cu gresie pentru a putea examina mai atent interiorul remorcii, iar rezultatul a fost pe măsura efortului.

Operațiunea, urmată de o percheziție amănunțită, a dus la descoperirea unui spațiu ascuns amenajat sub podeaua vehiculului. În interior, agenții au găsit șase sacoșe, fiecare conținând aproximativ zece pachete de cocaină.

Cântărirea întregii cantități de droguri a indicat un total de 72,5 kilograme.

Cocaina era transportată într-un camion care, potrivit documentelor prezentate, avea ca încărcătură oficială materiale de construcție destinate transportului între două țări europene.

Șoferul a fost predat jandarmeriei franceze

După descoperirea drogurilor, șoferul camionului a fost plasat în custodia autorităților vamale.

La finalul procedurii vamale, bărbatul a fost predat militarilor jandarmeriei din Villars-sous-Écot, care au preluat continuarea cercetărilor în cadrul anchetei judiciare.

Investigația urmează să clarifice circumstanțele transportului și să stabilească originea, precum și destinația reală a drogurilor. Autoritățile vamale franceze au precizat, de asemenea, că cele 72,5 kilograme de cocaină confiscate au fost distruse imediat.

Cea mai mare captură de cocaină din 2026 pentru vămile din Besançon

Potrivit administrației vamale franceze, operațiunea reprezintă cea mai mare captură de cocaină înregistrată de Direcția Regională a Vămilor din Besançon de la începutul anului 2026. Captura are loc într-un context în care autoritățile franceze au confiscat cantități importante de cocaină.