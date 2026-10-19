Șofer „fără venituri”, prins în timp ce gonea cu un Ferrari Portofino de 210.000 de euro. Un control rutier a scos la iveală o fraudă uriașă, în Franța

Un Ferrari Portofino, evaluat la 210.000 de euro, a fost confiscat de jandarmii francezi în urma unei opriri în trafic pe autostrada A7, în apropiere de Orange, pe 14 iunie 2025. Șoferul circula cu o viteză de 247 km/h, mult peste limita legală. Cazul a declanșat o investigație amplă care a scos la iveală o fraudă fiscală de aproape 1,8 milioane de euro comisă de o familie.

Șoferul susținea că nu are adăpost și venituri

Șoferul Ferrari-ului, care a susținut în timpul controlului că este fără adăpost, fără venituri și că mașina aparține mamei sale, nu a reușit să convingă autoritățile, relatează publicația ungară Blikk.

Polițiștii au confiscat vehiculul și i-au suspendat permisul de conducere. Verificările ulterioare au dezvăluit că Ferrari-ul era înregistrat pe numele unei companii imobiliare de familie, condusă de șofer, cu implicarea mamei sale, a fratelui și a surorii acestuia.

Conform anchetei citate de Blikk, familia a obținut venituri nedeclarate de peste 1,6 milioane de euro de-a lungul mai multor ani, în timp ce pretindeau că se află într-o situație financiară precară pentru a primi ajutoare sociale. Membrii familiei ar fi evitat obligațiile fiscale și contribuțiile sociale, acumulând în paralel o avere considerabilă.

Descoperiri făcute în urma perchezițiilor

În urma unei anchete care a durat peste șase luni, pe 9 februarie 2026, autoritățile franceze au organizat o amplă operațiune, implicând 50 de jandarmi. Membrii familiei au fost reținuți în regiunea Var din sudul Franței și în localitatea Montfermeil din apropierea Parisului.

Anchetatorii au confiscat bunuri de valoare semnificativă: 13.000 de euro în numerar, trei autoturisme evaluate la aproximativ 65.000 de euro, 67.000 de euro în conturi bancare și obiecte de lux în valoare de peste 170.000 de euro, inclusiv bijuterii, ceasuri de marcă, pantofi scumpi și articole din piele. De asemenea, au fost identificate mai multe proprietăți imobiliare cu o valoare estimată de peste 600.000 de euro.

S-a constatat că stilul de viață al familiei era unul luxos

În cursul investigațiilor, s-a constatat că stilul de viață al familiei era unul somptuos, în totală contradicție cu declarațiile lor financiare.

Ei făceau cumpărături în magazine de lux, achiziționau haine și accesorii scumpe și călătoreau către destinații exclusiviste.