Camionul unui român a fost jefuit într-o parcare de pe autostrada A2, în apropiere de Irxleben, Germania. Hoții au tăiat sigiliul semiremorcii și au furat întreaga încărcătură, formată din mii de calendare de Advent și seturi de cosmetice. Prejudiciul estimat se ridică la sute de mii de euro.

Hoții i-au furat camionagiului român întreaga încărcătură

Conform publicației meetingpoint-magdeburg.de, furtul a avut loc în intervalul vineri, 2 octombrie, și luni, 5 octombrie, într-o parcare cu stație de alimentare și zonă de odihnă de pe autostrada A2, pe sensul de mers către Hanovra, în dreptul localității Irxleben.

Șoferul camionului, un român în vârstă de 35 de ani, își parcase vehiculul vineri seara în parcarea complexului, pentru a-și efectua perioada de odihnă.

Luni dimineață, în timpul verificării camionului înainte de plecare, șoferul a observat că sigiliul original al semiremorcii fusese tăiat. De asemenea, ușile semiremorcii fuseseră deschise.

Pagubă de sute de mii de euro

Hoții, care nu au fost identificați până în prezent, furaseră toate bunurile transportate.

Din primele informații, în camion se aflau mii de calendare de Advent cu produse de înfrumusețare și seturi de cosmetice, prejudiciul estimat fiind de ordinul sutelor de mii de euro. Polițiștii au securizat și ridicat probe de la fața locului și au început cercetările.

Poliția caută martori

Poliția rutieră îi roagă pe cei care s-au aflat în perioada menționată în zona stației de alimentare și a parcării de pe autostrada A2, în apropierea localității Irxleben, și au observat persoane sau vehicule suspecte să ofere informații.

Sesizările pot fi transmise Poliției Autostrăzii la numărul de telefon 039204 / 720. De asemenea, informațiile pot fi transmise oricărei unități de poliție.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru suspiciunea comiterii infracțiunii de furt calificat în formă organizată.